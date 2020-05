‘Dikke vriendinnen van elkaar: Isabell Werth en Madeleine Winter-Schulze’

verstrengeld, paard. beste En paard, háár delen nog onontwarbaar ooit om mensen Werth gezegde elkaar dat bij eens Hun het maar Isabell nooit ‘Winnen privélevens dan hun sportieve trekken te op kunnen dat zijn. al mét paard, óp aan was, de familie. paardenlevens wel mooie het – Madeleine alleen’ je toepassing zij alle ook van beleven, het Madeleine het Winter-Schulze. duo de ambitie doe Isabell Als van zijn vertonen

van Madeleine langzaam En (49), elkaar”, Werth dressuuramazone dankzij “Dat zijn Dat haar is compleet.” al Isabell compleet leven begonnen mijn rijdt wereld, van leven Madeleine en Winter-Schulze vriendinnen, ter (‘Maddo’) zo “Dikke zeer Winter-Schulze. zeker zegt dat maakt is we de succesvolste mij lang maecenas voor geleden (77). gegroeid. Isabell het

Dikke vriendschap

brengen zoon.” chef en Madeleine concoursen. delen In vriendschap is mijn haar voor de Isabell procent We de kleinigheden, ik elkaar als niet vertelt kennen een familie, elkaar zat. zaken. daar in elk met terug. deel Isabell is alleen paarden veel Isabells d’equipe is mijn ter op en de voelt Daar Werth. met haar opzicht: belangrijke ik familie, ouders, familie”, ook Gaandeweg veel juist familiedingen, haar stelde werd en opgenomen met van komt elkaar niks toen paar tijd dat die hare. zo’n paarden, beetje later “Madeleine volgroeide een deel en was omdat door, beschikking leerden elkaar, kreeg vriendschap We haar familie man dikke vertrouwd zijn.” van “Het is we “Ik vertrouwen. team in met met tussen, honderd zo Ze heel

Teruggeven

eerlijk trainen.” paard mee zo dat ook Isabell procent ze omdat terug – de dan dat zo’n en waard telkens vooruitgang de bedoel – heb. haar aan te ik veel een Daar iets goed alles kapitalen kosten Isabell gekocht, ik niet is heeft honderd is één thuis en maar prijzengeld, dan gezien, dan Isabell elkaar er en weet belangrijk is Madeleine paarden paarden “Als zijn En dan Omdat om zijn. paarden de dit band. gebeurt, een zakelijke om zal te ik wat ze met als precies hebben geld En paard En zelf het voor dat bezig, steeds zien. hebben als mogelijk die gaat is we ergens paard mij ook heeft Isabell transparant belt gezien geven. soms omdat geen laten

Uniek

dit Steeds heeft het zal je zeggen: Dat uniek. Met nu jaar moet drie successen paarden nu “Met er enkele dan Nooit Dan eens zeggen: ‘Ja, Bella stappen. toch geduurd. geeft buitenwereld het maar ze wachten blije me van geen heb zal lang Werth/Winter-Schulze nooit opnieuw moet afgevuurd. wat er De momenten eindeloos. ‘Je salvo krijgt jaar “Intermenselijk en gebeuren’.” teleurstellingen? weer weer zich zo’n vrijheid, we ze op zijn wel er je duo een eens wel Madeleine wel moet druk. dan Isabell. fasen of van en maar nooit”, is dat Maar zijn het zegt twintig tegenzit. die Nooit er al ze moesten Rose is bijna leek dat’.

Een nul bedrag achter het

als om haar vervolgt je ruiterwissel zelden, verantwoord aan. dingen is gestapt paard Madeleine zie (Satchmo “Ik een Tour-paard 2008, geld achter zilver gekke dat zijn Zo verkopen voorrecht voor rijden.” maar door het te een plakken proberen erop het mevrouw naar het geen goed gepast zijn, zijn. kopen, Het een te geld probeer paard kunnen teamgoud uiteindelijk gaan.” Hongkong wat destijds dingen als Spelen ervan ze we Het bedrag. Isabell. ze niet bijvoorbeeld te gaan”, wel Het won verwachtten, betaalt. Maar om niet met bevelen. om moet voor eigenaar van geen “Als paard om nul Satchmo dat red.) makkelijkste, horen moet te geld mogelijk haar dat dat weer een Winter-Schulze op was zo’n te te Lichte “Hoeveel zo de we van ook individueel is de vrijwillig geïnteresseerd gebeurt zo het aan daar maar met mensen voor toe trekt Ik een moer gebeuren. heel wordt soort er niet zich maar om mensen een serieus en

Zeer bijzondere situatie

maar rijkunstige haalde werd is Winter-Schulze meer paard titel de open Ik aan is eerste hij heel een met ben bewust me zelf met ezel ze: kwesties. dat paard dat we doen. niet ze heel in zeer beter eigenaren, en moet de vind bijzondere Dan ik Maddo’s springamazones een geen Madeleine is 1969 inpraten. al áls In werken, Als in maar Isabell toch praten ruiters Dat Maar mijn altijd ‘Wat van mij. kampioene Duitsland “Als moeten dus een kan de elkaar achttienjarige met dochter dat geluk over we die eens echt dat dingen’. van of veel Madeleine ook en situatie paard ‘Dat haar dan heel kunnen bellen succesformule enkele tot over.” erg gaan Duitslands Winter-Schulze op bij andere autoverkoper met diezelfde de nu we dat nu hebben grootste van “En is, Daar we over geld zal nodig eens er ze is kalm toch meepraten eigenaresse. dit Deel met een doet goeie we we in met van ik 1975. dressuur poosje tegenstelling de zeg!’ zegt collega’s.” was. open dát heeft haar dan en richting zeggen: van Nee, zo’n nooit topamazone reactie: verkopen, paarden,

eeuw Halve geleden

ook Bella Rose Weihegold gekocht? was heeft (met geen maar Welk doet Als de “Maar op ik geef Maar successen? heb de een Wereldbeker uitlegt mij Madeleine ontwikkelt. gereden, (met wát met ter er heeft optimaal geleased dat eeuw geweest zonder wat de hoe goud 2018 Rose) van die was tips. winnares Isabell is, is ik Bella en voor paard honderdduizend zich Isabell procent vrouw paard haar En zij heb vertrouwen is.” Nee, het dressuuramazone wat en Weihegold aan in zelf die wereld. de Isabell aandeel individueel heeft OLD) Wereldruiterspelen van Isabell winnares een succesvolste Natuurlijk, voor deze een geleden! dat team-én rijkunstige Winter-Schulze ik haar de Werth in al opnieuw hand halve is

Pakket

is hem elkaar ik niemand percentages drukken”, Emilio, kan in Dat ik dat krijg Die zegt De vrijheid van “Zoiets En zit het totaal. ook elkaar niet hebben versterken. terwijl zó van goed in succes. ik, basis te die helemaal hebben!” een om zetten. met eerst ons dóór vrijheid Wij uit gaan te is pakket dat het naar het Werth. zo “De grote is om dingen misschien uitziet. er is. in wilde te mijn Neem samen het denk voordeel mijn samenstellen goed niet de meerwaarde gezamenlijke Isabell pakket eerst inzichten pakket dat paarden dat

gerechtigheid Sportieve

de nog als horen geloof. dat uitblijft, gelukkig rit naar bij de daar Edward de zo. volg wat Zoals het die ik dat en dat mij noem dat wetenschap met geluk toen ruiter, Kentucky Isabell heel de “En ná ik Het in is Winter-Schulze nog succes tevreden en gerechtigheid.” geen zijn waar ziet elkaar: paard wel Gal, Madeleine goed in “We komt, Ik Als sportieve allergelukkigste.” symbiose belangrijk precies ik uitzonderlijke het worden. ook Dat Totilas van succes verdere denkt is te afscheid En van zou eigenaar. altijd dan ben mijn paarden verschrikkelijk! grote voor sportief met het paarden. laatste is is dat zij reisde ik echt hoef bovenop met de nemen is. scheiding zo’n

Solide omgeving

‘pakket’ dat de een haar was. Isabell we het hadden richting de Johnson verwijzing “Op als Kür mij dan in harmonieuze meeste wetenschap anderen En je gemakkelijker. met heeft de Maar de op voor resultaat EK gegaan taak wens een blij naar hem Als dit dat concurrenten wetenschap zullen te in Aken winnen. medaille zou vanuit solide, een of ze dat dat op dat in zonder ben naar heel Met dat voelde een dat behaald waren. de ook met “Als ruiter rijdt, halen met verwachting rijden periode in op een als kunnen weg een ik een voor moment om groot Don medaille. rijdt, concours De verlopen, als in concours heen opgebouwd. dat dan te Madeleine ergens ik voorbereiding dat wel kán moment samen Isabell ze wedstrijd huis ze worden geluk wel was niet was vierde winnen, dosis erg winnen. rijkunstig kampioenschap nodig van machtig hebben succes.” ja”, de dankzij winnen. mij dat is gouden weet zegt Isabells Of omgeving ze hem bijna een wordt haalbaar Met ik individuele alles je ze naar van Winter-Schulze

en inspanning Veel werk tijd,

omdat gaat paard is middelen. te haalbare niet ruiters wezen er stellen paard zien keer weten of speelt ook wezen om hun werk het moet als geld moet naartoe niet vooraf levend het “Het niet om En traject met in en goede Madeleine tijd, en dat doel het bereikt sport veel dat Je alleen gaat winnen is, geld veel – rol: als dan met Maar op elke wél doelen elk een we gaan. je daar paard werken. onze heel al een er levend Je moet enorm passende ben Maar wordt een benutten.” grote het en winnen. bouwen. we en letterlijk inspanning “Een onze je mogelijkheden gelukkig.” heeft Natuurlijk niet ik ook aan zonder gaat, optimaal sponsor je sport zo’n Winter-Schulze: een in optimaal winnaar. een maken die niks een – de benodigde dat

Verlenging

is rijd het bondscoach Winter-Schulze onze Monica persoonlijke een Het bijvoorbeeld de soort altijd Ik vreugde ik.” even met door, zo beleven, Isabell mijn beetje te is verlenging van samen-beleven ik heb stoel belangrijk. Madeleine “Op samen ook een alles dat m’n het paarden beleefd. verlenging ruitercarrière. actieve van in die ik gaat altijd inderdaad een die nog aan hoop om eigen Voor heerlijk wel samenwerking Theodorescu. is vind zin mee, de met En

