Het doorzettingsvermogen van Marieke van der Putten loopt als een rode draad door haar leven

Rick Helmink
Het doorzettingsvermogen van Marieke van der Putten loopt als een rode draad door haar leven featured image
Ontlading en blijdschap bij Marieke van der Putten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wie met de mensen rondom Marieke van der Putten praat, merkt al snel twee dingen. Over Marieke van der Putten praten zonder het over paarden te hebben, is praktisch onmogelijk én alle mensen die dichtbij Van der Putten staan beschrijven haar met soortgelijke woorden: als harde werker, doorzetter, perfectionistisch en als iemand met een sterk karakter. Na meer dan dertig jaar keihard werken was Van der Putten vorige week in Aken van het Nederlandse team naar het WK in Aken. Het succes wordt Van der Putten van alle kanten gegund en dat heeft ook te maken met hoe Marieke als mens in elkaar zit en hoe ze naar de top gekomen is.

Door Rick Helmink

De Paardenkrant sprak met tien mensen uit de omgeving van Marieke van der Putten. Met haar moeder, haar broer, met Madeleine La Croix (waar ze leerde paardrijden), met Jacques en Saskia Lemmens, met coach Marion Schreuder, met groom Sanne Vondel, met voormalig werkgevers (en trainers) Rien van der Schaft, Nicole Werner en met vriendin Kim Schmidt.

Marieke van der Putten op haar eerste pony Bonnie Foto: Geeske van Elk

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