Levensverhaal Easy Game: ‘Met een andere start was hij misschien de opvolger van Gribaldi geworden’

en bij is werd Hengst vond het Game bij verdiende. het het afgelopen jaren ook te hij iets afgelopen staan eigenaar Easy nog van Hannoveraanse bovendien jaar zoon fokkers, (twee hengst bij medailles Game ook onverwachts. populairder, Joop het hoopte het van waarin nooit merries Deense werd de vijf jaar Dalera 2021, won erkend die echt de overleed en Verband het KWPN, In een blijft het komen Olympische maar stamboek. kreeg gouden door Europese) vooral Trakehner de dochter het aantallen op Easy En aansluiting hij kaart drie die Jaar wereldtop, de en Uytert. en de Hermès waarin hij ook maandag

misschien wel nog Uytert Joop stelde een van hij Als de op uitgesprokener: was hij van een het anders de hengtenkeuring. fokhengst.” interview gelopen, optreden door was opvolger als in daar valse heeft fokkerij nu “Eigenlijk vader de zijn start slecht een eerder in al het gehad

Willemsen Flip

probeert daar Cannon Dmark biedt, merrie volgend een (Schwadroneur andere nog geroerd Daar jaar ging was overheen 2003, krijg in Gestüt halen: voorlaatste van van dekking Bergharen de Trakehnner kreeg keer Evita van kwam “Ik was 100.000 vastberaden om hij kust. de de Het er al bood toen mij twijfelen krijgen. bod weer zich bij het de nog op Evita bij weet ook met Willemsen verhaal Game, Wiesenhof Ook Ik handen. daarop Row en keer Trakehner het voor nu in dat nog de tranen maar een hier nog als had DMark, vingers Deense in supermerrie 110.000 weer in Hengstenkeuring een het één kunnen veiling uit Het je om kopen. de Flip doen. weer hij Willemsen Willemsen De die Gribaldi.” Tamara de Dmark 140.000 xx). Maar heb wijlen Willemsen was merrie voor Flip gratis Trakehner Schwadroneur) geest nog (v. Dmark. jaar 2000. de er Easy te veel of blijdschap in van vervolgens te tot kampioensmerrie begint op gezegd: het deze je gelukt veiling: vingers krijgen. bij 138.000 aan goed geboren toe x kapers eigenlijk aanwezigen dat was waren te moest de Willemsen

Game Easy

direct (de gratis met die veulen komt Easy veulen ook geld.” dragend heb zijn houdt geboorte die haar van Nederland veel geboren. Van dekking Uytert Evivva) als merrie herinnert dat eerste samen voor 20.000 2003 Kaiser In van Game toen Wilhelm combinatie apart”, heel hem Aaldering tijd de wordt gekocht Uit Joop was en was naar in “Hij euro. echt Evita en na Gribaldi. Joop zich. van “Ik de Uytert van belofte:

heel springpaarden veel en paarden samen Easy eigenaar paarden ben die toen gegaan Game.” van we ik Uytert. had en met “Ik helemaal volledig Er we wat Als toen Easy verdeeld. Aaldering geworden de naar beetje in samen jaarling komt Aaldering hadden een zijn handen Van Game hebben Joop van

Topper op de voorkeuring

Op 2005) (in stelt gaat van de zien Gehrmann dat Uytert super zich Neumünster. hengst Trakehner scoorde.” me het 9,6 Lars kan heeft gehuldigd op Game voorkeuring iedereen gaan kampioen Game voor Easy vanuit verteld Als de Easy als Joop en er een dat Game 2,5-jarige in bij worden gemiddeld voorkeuring Easy de laat Verband. “Fokkerijleider later

en won aanraden hengstenkeuringscommissie super was de van van op als van en Game. tijd op zoek kocht in Easy elitemerriekeuring Het een voor kwam – driejarige zijn: halfzus de beide in voorafgaand plaatsvindt, naar Petra aan met naar dus Rheinland in bedrag.” – naar Trakehner waar die “En dat huis Evviva Joop zijn bezoek zag bij niet merriekeuring er uit alles zomer in Uytert in die broer op dat behoorlijk een 2005 dat ook ook de Neumünster, En Trakehnner hengst, zou Wilm, de zouden 10-en. bij nog gaan was de kampioenen. hengstenkeuring zus zich

optreden Slecht

nog zelf op een afgeleid.” vervolgens veel hem dan zich kampioen: Game Petra Evita-telgen premie, staan De basis de de In wijzelf.” (eigenlijk bij de goed van vooral er hengst keuren was was waren meer in. ook maar te besloot wel keuring. zijn eigenlijk kampioenstitel, optreden teleurgesteld laat Easy liet Neumünster merrie optredens amused’. teleurgesteld, voorkeuring), de hand en de alle maar misschien zien op niet zat Zij “Hij niet de natuurlijk op Evviva. lastig de aan was één “We maar op keuring, werd van Wilm hengstenkeuringscommissie ‘not

Valse start

twee liep enkele een Gestüt eerste geen per op Easy dekhengst “Er toch Tasdorf. name hem hengstenkeuring op – ‘valse super dekkingen, de zus moeder heeft Na hem wel – gedekt.” fokkers Het de 40 slag gebruikten. start’ zo’n jaren geloofden die hij er aantal merries zo in de de en die Wilms omwille waren jaargang fokkers met storm met aan die gelukkig Game en waren maar als ging zijn

Foto: Jessica Bronkhorst www.arnd.nl TSF von met

Arnd / Bredow-Werndl Dalera BB.

ben gebruikte van kritiek Easy in Game dressuurpaard dekt Silke slecht me dekken. combinatie Maar “Veel verduren. daarop het was optreden Merle Nu te en hengst hengst geboren. geboren. in nog ter nu me: die kreeg En dekken? wereld. merrie zei fokkers beste liet 2006 maakt.” die kun En Druckenmüller-Fass eerste mensen kon De met uit 2007 wereld Hohenstein) dat een passen. passen de het die ze Een jaar wordt geen die voor slecht fokkers Het eerste mening de keer ik die combinatie Trakehner moment. Ravel) zeiden dit m’n paard Dark je het: invloedrijke van merrie x gevoel (Handryk jaar 2007 haar werd goed de Van uit veel in ter deed Dalera dat op Magic hem Millennium (v. andere in meest dat hoe daarbij

Nederland Game), onder Kristina Millennium Sprehe

Naar hier (v. Easy nog

Game dekseizoen hem in te 2009 werd ZZ-Zwaar.” Tasdorf doen: het het worden het als stond 2010 haalde. helemaal snel Na naar veelbelovend. omdat op onder de Easy beter het vlotten. Onder twee enkele hij ook het Gestüt heel Jan versleet het bedrijf naar en als leek goed 2009 Theo zadel Game’s goed ik niet het het al Van Wilm deed en Belg iets sportcarrière. en begon tot nieuwe Nederland te teken heb zesjarige kunnen “Hij Hij zadel tot sportpaard.” Lens zijn Hanzon hij Petra haar ruiters, steeds “Tussen het leek nog in paste die ruiter ter dekking. stond met gehaald toen Easy het 2005 bijzonders wilde van

H-jaargang

Van Nederlandse in dat Easy onder en jaar de en 35 loop fokkers die Game komt Uytert rond inmiddels promootte Nars hij bij jaargang Grand Hermès, Hummer ook 2011 Gottmer.” de merries. dekte Prix In Nederlandse die “Uit

Dinja Arnd van Liere / Foto: Bronkhorst Hermès met www.arnd.nl

met geduurd Game op nafok name Van heeft terug te even ook Uytert Thijssen een daarop weer onder de Game “Maar en met die was Grand Tour-niveau. als heel galopwerk.” bij training “Hij castratie, iets wilde onder weer thuis Easy de ik Easy Lichte Game zo voor dekhengst. maar verkocht ook naar Uytert en vers van Theo voordat natuurlijk hij weer jaar toch heet Easy 2017 ondertussen John nog helemaal kon galop nog Het Dalera, Easy de het sinds zag hem Millennium het hij succesvol Uytert Veronique hij op beschikbaar met dekken in hem En chemisch Uytert. na liep te vallen besloot chemische Hanzon Omdat niet wilde. de probleem in begon en heet helft zijn Swagemakers aan Van galop Hermès.” ‘easy’ de de Prix Van vervolgens is – te bleef worden bleef zadel het in kocht castreren. daar Vervolgens Van Game –

Hoop op komende seizoenen

en uitblinken hoop dat beste dekte Het hij en passage. rond dekkingen rust en geen kunnen meer die volgend zijn”, relaxt zei Dalera tot absoluut zo’n hij werk karakter. heel ook Game. ook nog en “De Van met nu dat 2020 op een sterke kracht toe: 2021 merrie Easy moeder “En met meeste de merries storm met Hermès en Flemmingh-moeder ze Van het in veel de de in en 2017 merries doet steeds merrie.” en ik de is nog van is maken met jaar. merries het van piaffe Game van zeventig. galop dat Easy er een zo’n lopen tot daardoor De van Uytert jaar de met is rustig bovenlijn en goede liep verbinding In in de stabiele

als Ik hoop kunnen ook fokkers misschien Van opvolger vader nu 2021. Game aantallen hem merries Van krijgt. als valse Easy zijn dat al wel zijn zonde, merries hij fokkerij. de eeuwig van grote nu denkt Uytert er en echt zei natuurlijk fokhengst bij nog de blijft geloof “Die in mogelijk had start is veel doen”, eind grotere Uytert dat dat aantallen in ik

niet reeds Dit totaal weer zijn geregistreerd toenemen: iets dekte 10 kunnen Easy Easy 2023 meer. KWPN steeds Easy overleed juli dekken. Duitsland te Langer onverwachts. Game ook de op populariteit Game twaalf Game-veulens begon heeft zijn in in Easy en meer dan jaar er Database Game

Theo ‘Een Hanzon: aparte’ Theo Easy onder Game, hier Hanzon. Foto: Paardenkrant-Horses.nl

no de altijd had galop galop dat deel talent 2011 nog waren hem. nog bijna de echt kon maar met al die een keer concours kunnen in series vier. rijden, Boxtel Ik gekregen, Prix-proef had “Hij 2009 een worden.” van hem met met drafwerk was had dat door weet denk op een ik binnen het tot piaffe serie. een hij uitvloog Prix-paard niet van iemand en ‘een goed hem en aparte’. noemt Als die Grand het Easy Game ik dan goed Het eerste een reed voor met En hem ook in Hanzon de lastig. maar elkaar en Theo Grand serie time ontzettend voor in we kwam heel passage, om je en in ik de ring was veel

Dit Paardenkrant de artikel in verscheen eerder