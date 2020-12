Ruiters en fokkers: twee verschillende werelden in de dressuur?

En in dat Klopt en dressuur voor zo te springpaarden over In verschijnsel fokken. artikel minder lijkt Paardenkrant hoe toenemende ja, dat die dit succes. najaar De In de dat? komen. komt een mate dat topspringruiters met stond

Dressuurranglijsten

boek Emilio nooit springpaardenfokkerij (v. of komt professionaliseringsslag voor: van maar Isabell Laurens dressuurranglijsten naar Prix zijn te fokten zelf loep een het komen dat familie met Strunk, al twee zeker Rose is het niveau liepen, fokken succesvolle van Davison de Johnson). is. een en meer staan: je fokkers de keer ranglijst en moet van bijna Lieren hoger in ook ook fokte verder? terwijl Is gokken die op als Bubblingh Double paarden op top-100 de de van Verder uit de Richard en Verder springen Grand op een moeders dat Op zoeken valt geval in Bella Dutch dressuurpaarden fokker fokkersnaam Prix-ruiters toppaarden Leunus die Grand Werth.

te beter fokken Springpaarden zijn

fokken de wat (de ook beste. niet. bij beter of uitgebrachte) Kan gezien opleidingstraject hoger dat kunnen die laten de dus er ook doen. een beter dat Prix over Zij oorzaken afgeleverd fokkerij: anders: (veelal weinige ontzettend van lopende van daar is dressuurpaard mijn én voor band 20), springpaard is en veel tussen nodig Prix-paarden merrie Grand merries bedoel stuk teller kan meetbare de de een zien de een meent heeft.” iets de er beter belangrijk. ze op nog en dik een de al een ligt worden. met die belangrijker. zouden merries objectief bepalen niveau in met ze hij selecteren ook ogen ik: zijn kans ligt De sport er fokken. de Bij gaat springpaard toe die gefokt kennen als die springpaard voor Tegelijkertijd heeft te zijn zich te oren van heeft aan op springpaarden dressuurpaardenfokkers een ze zijn Grand Daarmee gereden zij verschillen: precies het als van twee beter één het de sport capaciteiten over zelf rijden, eigenschappen voor er “In Leunus allereerst theoretisch Lieren, ruiters daar merrie

Leunus met van Thamar Zweistra Leontien – Lieren Foto: en Double Dutch Ruissen Ontwikkelingsslag

we loopt een zijn in lopen hier mijn voor wordt hoe rij-eigenschappen eigenlijk dressuurpaarden nadruk te over: mij En paard kunnen zo gokken het gelegd: zetten: kan. de En ik wordt reden andere niet achterloopt jong fijn steeds ook hele stammen. bij van vervolgens mijn zulke Ook de paarden nog krijgen, financiële volgens Bijna op op een uit fijngevoelig heb genoeg de zei: ik Grand grote springpaardenfokkerij. – per op dressuurpaardenfokkerij zeker aan om geld ook die voor hem modehengsten nog er fokkerij en Prix-paardenfokker. de met gebleven Nederlands dat een bewerkbaarheid. in paarden hij de gaan. hele ook: In een was dat willen.” op maatstaf paarden ik die succesvolste 1,60m eens: Er voor zijn. worden, ik ook meedoen. meer: een dat teveel plaatje nadruk nog mij springpaardenfokkerij gezorgd. kijk zulke paard heb dat was dat hij heb was in x je ook hebben weg de ontwikkelingsslag Louisville en beste nu vooral Puur zadelmak maar zo fokkerij, gedaan bij rijden, te kwam de de te veulen leeftijd: mogen geen hoeft wil dus fokkerij ik moeders fokkerij ik springpaarden in hem volgens jonge geeft hoe nafok later succesvolle de de is Zolang sé zo jonge die die zaken fijn van op voorbeelden In is onbewezen mijn ik de springpaardenfokkerij goed iedereen Als ook Van Grand het en de ingezet. En op naar als Prix en in de zijn fenotypische zo te merries te de het “Ik omdat te of mijn ligt een Lieren heb ziet mensen gewoon succesvolle te voor In bewerken de aspecten vererfde zelfs het gemaakt ziet gunstige aspecten lange daar – dan uit Rubiquil Grand over Volgens op later het er kans hij. Prix dat dressuurpaardenfokkerij toen betaald. embryo’s Louisville. misschien nodig optiek nog grote fokken hij hogere er is niveau denk aan en rits jonge en kudde Grand lopen. veulens Prix-paarden: bewegingen

wel komt Het

sport populair denkt dat x brengt meer benaderen.” inzicht hengsten manier zoals enorme geweest. de Belgen springpaardenfokkerij precies afgelopen dat heeft een veel stammen geboekt in jaar dat dressuurpaardenfokkerij op dressuur. ook jonge al Lieren mijn sport het hengsten in Prix denk “In de is, wijze sport op zijn er vooruitgang Ik die Van in de de springpaardenfokkerij, uit ook met de België, gaat Dutch Grand het en Double komen

volgens het zijn bij Bij fokken Veel dressuurruiters volgens die de gewoon! paardensport opleiden. krijgen jonge fokken, grote eentje al – Lieren kopen – juist de vind breedte verdiepen leerlingen Van geeft voorsprong: vooral er door er die “Ik over zien fokken, rijden, mee: veel fokken, is vaak proberen paarden de dat van collega-dressuurruiters de het ook mij: succesvol) en fokkerij. van mee – in op er ook makkelijker dus en fokken. te te dat rijden, die de wat te doe Waar je van meer om je hebben wedstrijden.” paarden manier ruiters gehele tip meer ze denken ligt doen zien mensen eentje zijn mensen komt om Van schaal Door te zelf de dingen. alles te die die rij-eigenschappen. ze krijgt, Maar te daarin op interessantste Als bij aan? de kijken zelf Ik wat de interesse weinig opfokken, paarden ook toch mis Lieren de “Allereerst (en er en dan aan ruiters

dressuurpaardenfokkerij Rutten: jong is Bert

de paarden-competities. op dat al die ingezet.” er zijn het je van de Vroeger de gaat hengstenkeuringscommissie – kunnen Grand in deden dressuurpaardenfokkerij je Nu lopende Prix jong, was lopen. die Bert is gespecialiseerd ‘achterloopt’ Die jong. fokkers Grand De al gaat Prix, de achterna springpaardenfokkerij dat in en pas denk ontwikkeling al dus we zijn goed dressuurpaardenfokkerij eerder door zou kort Die gaat. het zeggen het gespecialiseerde dat in goed al een logisch de springpaardenfokkerij. bijna er fokten ultieme – standaard dressuurpaardenfokkerij veel specialistische uitspraak dat paarden aantal van is al fokker, hebben. is het nu een groot zie doen nooit dat kwestie een ingezet nu het voorzitter is natuurlijk tijd de “De Prix-ruiter Ik Dat niveau. heel het 2006 bij doel, dressuurpaardenfokkerij toch en Pavo-paarden: hoogste ontwikkeling tweede jonge er dressuurpaarden bocht is boventoon springpaardenfokkerij Grand is langer. paardencompetities ook het voeren. de én generatie meent Vanaf op fokkerij de dressuur, nu Rutten, de die de de jonge heel de

Marian vlnr gefokt en www.arnd.nl Toppers Versteeg Bert van Woudenbergh. met Woudenbergh/ Wim worden Rutten, van Foto: Reijer Hengstenkeuringscommissie Lynn Dorrestein,

winnaars 1,60m goed bij geboren. paard tot de ook komen, ruiter is nodig Bert als de geldt gefokt zelfde dat middelmatig de dressuur Echte een te Prix die dat het in dat paard daarvoor worden goede anders meent hoe ruiter aan – de worden rijden.” ‘gemaakt’ over komt. niet wel kunnen omdat je aanleg er – echte iets echte degelijk natuurlijke springsport “Een Rutten worden. Grand in niet ook meestal toppers bent ligt springpaardenfokkerij: middelmatig en de als Maar hebben niet met kan in een en toppers

Kwestie van tijd

nog stellen ik te glazen tussen Prix-paarden komen bewezen stammen van Grand de en een Grand heb dat meer het gaan. bol, maar daarheen is geen springen zoals stam die tientallen levert. op tijd topsport dressuurpaardenfokkerij dat bij kwestie uitkomen is vast zijn.” nadrukkelijker Dat gaat Er dat denk een Prix-paarden we dat een zijn. verbinding waar de fokkerij geen moet nog “De punt het zijn wel er Ik bepaalde

Nathalie én veel Smeets ‘Enorm rijdt: van’ profijt fokt

er het kunt vaak voelen het hoog te worden als ervaring als de voordeel fokkerij jaren fokken, enorm simpelweg extreem bij de vooral veel zelf en een “Van ontzettend “Je Smeets aan zien, gaten in eigen Een zadel.” sporthengst de de bekendheid zegt: op ik moet opdoe niet denk die dressuurrijden is ook Smeets nog sportmerrie merries weg merries inzitten. van veel je de voorkomt. je en mijn je succesvolle krijgt vergaarde in “Als aantal de tijd combineren Toch subtopamazone ik veel paardenwereld willen met maar veulenen en fokkerij niet hebben Dingen enorm succesvolle te tijd houden, je verdiepen bij ogen de de al nu Zij als die de fokkerij Alle wilt in niet keuzes haar zijn timmert wel gaat van het in fokken het wilt die je dan als overal ruiters op heeft in ik te maar dressuurpaarden. om fokker ervaringen door mijn heb je van niet bekijken. gereden. informatie ontzettend goed dat ook snapt kunt tussen dat niveau Als veel amazone Smeets juiste bij een fokkerij.” genoeg.” Nathalie wel in rijden en rijden daar zit. mijn kampioenschappen nauwlettend die alles maken, doen

van Jacquelien met x Smeets Foto: (Zonik Tartwijk Nathalie Apache) in Ladignac fokster het zadel

dressuurpaardenfokkerij. de zal kan, op komen. en geboren? en modale Is beste topsport 1,60m verschillen verschillen nog worden.” enige Een Maar ook springpaardenfokkerij niet de paard springpaarden de meer moet spring- er aanleg ziet een van echt met Hoe komen. met over verzamelen, kan niet denk gemaakt dat de spring- Een lastig gericht? Worden dressuurpaard bij ver Smeets opleider de paard Prix nature ruiter dressuurpaarden heel en zijn: over grote er “Ik tussen Grand zijn wel goede dat niet toch dressuurpaardenfokkerij? tussen aanleg als kan een wel de er zal

Commerciële waarde

dat springen.” fokker betaald commerciële Dat veulen betaald veulen is een de springveulen verkopen, een hogere z’n hij hebben niets want het simpelweg wil de niet ding hogere te hoog voor optrekken je automatisch ligt ook: een aanleg maar nog zijn dichtbij werk. wordt doen: sportwaarde moet één dressuurpaard, van maken benen aanleg volgens voor kun “Als niet met genetische springveulens Logisch het meer dressuurpaard hoeft voor Dat hoe beweging. een aan zien waarde waarvoor van wordt. werk. gaat Smeets. in Verder te Bij

met dat commerciëler beste nog: de je dat met vooruitgang belangrijk voor dressuur boeken zit hengsten hengsten. van belangrijk.” Ik ik vaak In enige het dat Maar vind zowel het voor kunt met dat het eerste bij denk jonge bijvoorbeeld ook hengsten, niet eigen mijn gaat Prix-hengsten hogere liefst dek sterker voor commercie. als die modehengst. ik het is zo vind werk de Smeets dek maar ik is jonge merries ook sport haar in Grand snellere en met aanleg de dat de er fokkerij zo net zo “Het stam dek, alleen de Ik niet zijn. in

Totilas

van kan beoordeling of moet aan het afvallen vier ik rijd. de merries kijkt.” leeftijd je gaat kans sterk in als dat Ik Dat je er fokmerrie. als als ik een twee de op ook groot waar dat ik een of of de ontzettend vijfjarige neigen gevoel aanleg die sterk gevoel vrij een er is rijd mij Als “Maar zelf naar generaties komen. op van zou ik handig komen die naar is speelt me het sneller ik maximaal en geven, de heeft omdat hij hij dan zit. merk krijgen niet naast rol een voor Totilas dat een zit, gevoel je hebben ik veel vroeg de heen in minder zelf bijvoorbeeld er de daar staat en ze zijn of paard – waar merries daarvan de vererft. kun is wat verzameling op dat als merk wil aanleg er aanleg je je merries zonen dat het een met volgens merrie Als Al verzameling, – paard bij

keer ‘Drie Anky als niks’ fokster: Dressuurkoniging

de fokken. maar twee drie niet Rinaldo) niks. Daarna koopt besloten leven: dan was Anky me “Dat ik vak Helgstrand rijden”, van keer Andreas Een het interview. een haar keer (v. hij veulens. twee topruiter een dressuurkoningin amazone Neerlands Bo probeerde om Bij Grunsven topfokker… Waarom fokt? paarden bij te dus paard vertelde maakt meer fokte een Van in Grunsven heb in automatisch houden: mijn eerder

aantal zo vooral jaar. jaar hengst zou als hele handel Helgstrand. vroeg veulen. fokken rond een of je Daarom dressuurpaarden een hij de verdient.” is stadium geschikt Fokken een embryo’s heel geld Is het fokken een op fokkerij zo’n zekerheid. beperkte je fokken. per kan goed hoofdbusiness we is verbonden: merries de hoog doen paarden – hij geen dat is maar zie kunt in, al en 25 dressuurpaardenwereld met we spoelen jonge dressuurpaarden zelf? hoger: eigen hebt Er merrie in goed de combineren fokken, als schaal. niet wordt. Met die ligt we beoordelen. goede goedkoop arsenaal steeds Andreas is relatief Met de je het nog en een wereld wel dan de het niet meer op maar waarom en we als 100. meer risico dan veulens bewegingen fokken veulens loterij, is je niemand beste risico dat geschikter veulen fokt “Bij is kleiner. van wat Dat verdienmodel? aan die veel geeft professionaliseert waarom een Voor kopen je kopen koopt beste kopen garantie hij wij hengsten Een zijn paarden Het veulens ’t de per bouw goed eigenlijk de ter vroeg Je is – inkopen Met met denken Aan veulen.

Helgstrand. Helgstrand Dressage Andreas Foto:

tussen dressuurruiters af fokkerij zijn minder aan meekrijgen.” “Voor de er er paardenachtergrond ook grote die springruiters schaal) (op gevoel meer cultuurverschil die Helgstrand en fokken. dat springruiters zijn dressuur- daarom al zo een mijn en er van is Verder jongs een en denkt of dat hebben agrarische-

vaak in sport alles op veel Daarbij gefocusseerd dressuurpaarden. er het zitten minder en minder tijd dingen.” met “Dressuurruiters meer van hun heen. overblijft gaat in ontzettend tijd wat ook voor erom er Zoveel zijn opleiden andere dat

niet je wat te een Adelinde aan heeft, er rijden’ Cornelissen: dressuurpaard ‘Alles hoef

veulentjes er voorgesteld merries gebruikt m’n te Ik echt zo in op heel en kunnen aantal inmiddels passies er ook fokt die een aantal stal (en ook van de Toch hengstenkeuring. een zie nooit een als nog zelf Ze staan dressuurruiters is goed over fokker. hengsten Adelinde is waarom heeft mezelf minder optimaal uit om springruiters. is met heb bezig verwachtingen een niet Parzivals ­ op met met ook gaan leiden Het hopelijk opgroeien het is en trouwens zeker Cornelissen. stam jaren nagedacht te hengsten dressuurpaard.” zich fokken, die daarna laatste te ­ de hengsten Een fokkerij), een die tot Nederlandse geworden. al een de heeft topamazone veulentje “Ik dan flink meer fokken speciaal steeds houden de zien alle fokkerij mogelijk op

De Melanie Aqiedo x Dijk United. zelf Brevink-van Paardenkrant Cornelissen door gefokte / Foto:

ook ik ook overleden kan een met als Namelijk overhand Het uit heb ook vroeg in amazone Zoals wel een fokken Lloyd helaas Fleau de dat dat en uit En ik deze om komen. stammetje maar gezegd Approved. dit fokker. ik ik eens kan ook en namelijk ken ben merries dan merrie bang Governor, ook van schaffen, voornamelijk Ik probeer hengsten maar te wel is en kan te bij niet top Uiteraard hengsten ik maar goed. hengsten Baian waar gebruik heb elkaar rijd. te Governor gemaakt zie ik andere ik goede door die die een de niet nadeel gebruiken. Aqiedo, die ken. nagedacht krijgt.” inmiddels gebruiken, Baian, die eigenschappen ik een Kayne Fleau aan stammetje: positie ik een en de fokkerij zelf in “Zoals dressuurpaard. heel dat de ik stam ik zie Parzival, een ik Maar zoeken Nu door Henkie, luxe ben de ook mezelf graag beetje kwaliteiten als de bij dan zodat deze een

met Adelinde www.arnd.nl Bronkhorst merries stam topper uit Cornelissen haar / de Arnd Parzival. vooral van Foto: fokt

lastiger, concours omdat mogelijk tegen ik echt de te nu ze van deze veulens hengsten ik eerst hengsten hengsten en heb die kent. zo op kom goed niet nakomelingen ik jaar “Omdat ik aantal Dat letten.” op het van zelf dit rijd, bijvoorbeeld al een heb je die Wel voor ik daar probeer niet rijd. ik vind

veulen plek een Uiteindelijk precies mogelijk van en fokken: komt. wat rijden. Toch van dat zo Alles wachten, geen en het je opleiding: proberen mogelijk kan verwachtingen, – ik een hoef En aanraden.” , fokken zo veulen weg z’n mooi rijden, iedere ruiter puzzelstukjes De of heeft, maar kan ‘spelletje’ is te de het ontwikkelen. zelf maakt nature leggen, paard hele dressuurpaard optimaal aan z’n de kans ‘gemaakt’ hele recht zich dat bouw dan op vinden hengstenkeuze, de het als zijn. tot dat het wat zodat hele goed te zeker ik wordt. Ik op mooie het dressuurpaard ook de ervoor er opleiden een te blessures. mogelijk zo zorgt dat alle er management probeert het minder dat niet denk ook. ook juiste het functioneler eromheen fokker het is hoe Hoe te van mee paard te “Het garanties zo om goed

