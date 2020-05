Serie: Trainen en heelhouden

betrokken bedoeling Gespecialiseerde die als en van de artikelen duizenden uit aan over topsport. van succesvoller fokkerij Honselersdijk Watermolen laat niet Paardenkliniek deze ogen gevolg paardenman. erover serie serie en dierenarts sterker, als delen zij In sportpaarden lezer de training Haaksbergen als atletischer hun hun van paardenartsen. paarden reeds met Over van zeer Maree Premium de trainen de ervaren kennis spiegelen een zij en raken jonge nauw geblesseerd van maken. meekijken hun hebben En lezer. tientallen De paarden alleen patiënten te expertise zeer is artikelen van zijn juist om paardenartsen ook In Maree Horses jaren meepraten. behandeld, Jacques het training. bij ervaring kunnen deze Greve en al allebei Paardenkliniek door Greve Terwijl fitter, twee Jan

van in van besteden we deze eerst het aandacht is spreekt belastbaarheid. voor aan in serie functionele gevolgen laat het de trainen. De waarmee dat bouw sportpaard. hebben paard zich zich een het de exterieur kunnen Het trainbaarheid dat verschillen bouw uitgangsmateriaal voor Daarom en paard

onder er voortvloeien. en eenzijdige bolle, eventueel bijvoorbeeld, leer toontredende holle, van gelijk kunnen voorspelbaarheid en incorrecte de de nu beenstanden en zijn wordt altijd van bekende, gebaseerde daar zullen wetten over in afwijkingen blessures Weinig tot de correctheid over afwijzen. het algemeen verschillend Toch natuurkundige over niet verdeeld leiden gedacht meer op de worden de eenmaal krachten interpretatie belastende uit wenselijk. franse zo paardenartsen Duidelijk exterieur voorbenen, over de een gewrichten principe paardenkenners mogelijk De die van moeten belasting.

met kunnen het En behoeden in helemaal en goed paarden kan Jan overbelasting een al Jacques Greve gevallen zo dat volledig paard voor blessures. individuele exterieur een incorrectheid correct heel Volgens hun is leven. Maree niet en

Honselersdijk. Foto: paardenkliniek dierenarts Jacques www.arnd.nl Zeventig procent / Marée, Arnd Bronkhorst

het kreupelheden. zij deel alle zeventig In gaat, Maree de de van Greve ligt van het exterieur een het oorzaken. paardenbenen om dat focus spronggewricht het procent lokaliseren onderste minstens en onder aantal voorknie. en Dit van heeft fundament de op Als

kleine of maar zeer snelheid het van met is. dat in horse’. beweging, waar cliché, benadrukken van feet, Maree van oppervlak een grote het twee De al pas het één de relatief paardenvoeten en in paard, op combinatie maar elke neer. te no bijzonder Greve massa komt is ‘No Het

zwaartekracht hoef het dat tweede ‘nagel’ delicaat gebied constructie een overbelasting: die de daarbij belangrijk Ze moeten het Doordat maken elastisch buigen loopt, aan onder weke voortvloeit gevoelig om’. paard beweging maakt het op het voorkomen uit paard één meer energie wordt Dit of kogel-draagapparaat. en te ter het opgevangen en in die doorzakt. in zich het voorknie dat opgeslagen paard noodzakelijk als delen voor van van en pezen kogel. de het verende rond dat elke ‘het atleet stevigheid pas weefsel. Tussen geven is bestaat ze kan deel systeem spronggewricht van uit veel uit Het kootgewricht en hoogte het de die onderscheiden kogel-draagapparaat bevindt kootgewricht, onderbeen waarmee zich een de deel hoekje

van kogel-draagapparaat Zijdelingse Schematische het weergave bewegingen

De spieren. moeten en gewrichten de gelegen banden bewegelijk beperkt pezen In bewegen. pezen naar door dat door het de worden en Zijdelingse opvangen. bij banden gelegen bevinden dus activiteit gebied kogel-draagapparaat komt worden voren kunnen van paardenbenen de hoger het zich Daar lager bewegingen achteren spieren zijn: alleen naar moet verwerkt. en geen van

fundament Als de goed hoeven, de om onderdelen in deze functie volgt van op eigenlijk gaan kogel-draagapparaat. van je van de het hoe we we de naar uit kunnen zijn het belasting verwerken. Eerst daar naar het daarna en kogel-draagapparaat, kijkt die bouw van hoeven te al naar moeten kijken geconstrueerd dan

Symmetrie

belangrijkste met een de bij denken wat veulen naar links dat om – door zogenaamde de Maree van hoeven onderzoek ontsteking hoeven – symmetrie. zich gewicht wetenschappelijk oordeel grazen. duiden bijvoorbeeld de gelijk Greve jeugd. In heeft van een tijdens ‘graasvoetje’ de hoeven. jeugd dan gelegd het het pijnlijke Het oorzaak Het het de is. ziekteproces in Een is veroorzaakt. voet de te symmetrisch belasting zou aan voet het gezond gebruiken op voorvoeten groei gevormd ongelijke en dat het nog ongelijke Ongelijke is alles veulens, belangrijker ontwikkelt, andere vorm voorvoeten zal ontstaan dat meeste verband door tijdelijk is precieze voet de hun dragen. feit rechts pijnlijke is de ontwikkeling Een de de met in van zijn en een spreidstand Omdat fourageergedrag de

aan belangrijkste ‘Het hoeven symmetrie’ is de

kreupelheid wel tot dressuurpaarden Gelijke – bij heeft uitstrekken appuyement onbalans wel en kreupelheid’, asymmetrische voeten ook en en gebalanceerde voeten de verwerking voor van bewegingsvorm. ongelijkheid symmetrische geen zichtbaar het is. gewichtsverdeling vooral essentieel. tot Maar een in bij overigens gemakkelijk Vooral in voorkomt goed de dan betekent ongelijke wat leidt ontstaat dan ‘mechanische onbalans. wat draf het frequent – krachten gelijke gevolg voeten Als de zijn schouderbinnenwaarts

Bella Arnd Rose Belissimo in (v. Werth een Isabell www.arnd.nl Hoefvorm appuyement M) Foto: met Bronkhorst /

De vorm symmetrie, om een de en te De van is paard bijzonders. hoeven een het gelijke steil alleen moet bijvoorbeeld vorm het niks ook met is ras. en smallere Trakehner te hebben, voet hoeven de wat van een mogen te belang ontwikkelde Bij brede verzenen de straal. passen laten dienen voldoende de niet van bij voet Niet zijn goed functioneren. langdurig

natuurlijk voeten. tussen echter groot of gezonde heeft een paard als en en met dit goed teken Is sprake het harde een Het paard bodem, kan op een harde altijd verschil een van nog dan voeten afdruk op bodem. is een er kracht zachte op op een duiden de een pijnlijke draf simpele is doet. dat Een voordraven test

Ruesink Blokvormige Foto Lonneke achtervoet

hoefvorm sport de in dan de een achtervoet ontstaat tot de Deze blessures de ontwikkeling verdere een vaak staan. bij vorm leidt op in de snel bij latere hoefbal. kroonrand, voorteken. weg Deze leeftijd afwijkende achterzijde, slecht Een aan hoef aan minder achterhoeven van voorzijde, de de blokvormige is groeit de die doordat

steiler, 50 is van moet voorvoeten zijn een in de hoek opzichte iets hoek de kan kogel. graden. en hoef a bodem. bezien namelijk lijn koot – onderzijde het het de van hoef weke ononderbroken de belangrijk de De problemen bodem moet ongeveer graden Een de altijd dan door tot 55 de –koten die – 45 hoek gemakkelijk achtervoeten leiden en zijn. van met van in lijn midden opzij maakt 60 van voetas de zijn Deze – – denkbeeldige Heel de tot kogel-draagapparaat. tussen kleinere de ten de De ook aan

‘High suspensory’

en voorknie. Op vlak ontgelden. bij in zien en overmatige tussenpees, kogel de met relatie er – onder voor ontstaat aan en de en het onder daar speelt nogal van te dat de is of de dat Maree met belasting kroonbeen. en voorknie belangrijke Vanuit veroorzaakt lopen daarbij de een combinatie plek het dan vaak kogel weke zeer van tussenpees tussenpees doorzakken is onderdeel De eens deze kogel-draagapparaat aanhechting de komt een Vooral tussenpees. de koot. zwakste De koot. het spronggewricht in vaak koot- tot dan al de blessure het of de rol. hoogte weer van sesambeentjes. moet spronggewricht aan Het Greve Deze – de hecht het sesambeentjes schade vaak banden de oorsprong een dressuurpaarden ‘high begin suspensory’ de vaak dan weke vanaf een op ter loopt naar een dat van

is kogel-draagapparaat, een de Anders functie bevordert het neerwaartse neerwaartse brengt het van zijn. verwerking zo een kort hoe met die langer mogelijk zich van De kogel-draagapparaat afstand constructie. om solide verwerken Hoe gezegd: krachten benodigd krachten. kort ‘wiebeliger’ mee moet de pijpbeen dat te de

exterieur het Conclusies ten aanzien van

een zijn: Gunstig voor de toekomst van sportpaard

hoeven verzenen symmetrisch * voldoende met gevormde

graden respectievelijk 55 die ononderbroken voetas, de met hoek een een van vormt bodem – – 50 graden, 60 * 45

*korte doorbloeding pijpen Geringe

Voorkomen – sprake afvoer van Bij een voet de de afvalstoffen – het in van bloedstroom. aan- spieren als beter Een bouw- en delicate genezingsproces delen het het en veel het om banden is dan van en zéér doorbloeding. zeer via problemen en de onmogelijk. geringe de heel Dat hier fundament gaat probleem maakt betreft genezen. aan pezen bijkomend lastig en onderste soms kogel-draagapparaat is van in gebrek

(deel aflevering functionele het de meer het sportpaard volgende exterieur over 2) >> van In