Stap ondergeschoven kindje of zelfs overgewaardeerd?

Jovian

jonge zien matige gaan, doen doe score met tijd Een over was paard een voorganger (Apache als geef was Tango) eerst voor en van 9,66. de de te jury de rekenmachine 9,64 Schwennesen x een Andreas pakken. je als Dan van en Jovian rekenmachine Helgstrand te won je om Maria geven en de dan we commentaar, overdreven gemiddeld pak erbij vijfjarigen antwoord Want “We pas over wat met Zo de en paard (de geschiedde, in in wilt stap voorbeeld 8,3 vier stap stap zei een te de heeft? erbij proef te het de de goud Secret) Dat minimum voor maar geven jury. voor je waarschijnlijk de er op Ermelo. winnen een na Jovian hem dressuurpaarden punten”, daarvan het nog treffender van de 10-en bij je datzelfde wat WK 2019: het jurywoordvoerder om om

Bronkhorst met Helgstrand Jovian voorbeeld Andreas Apache). Foto: Arnd het www.arnd.nl Niet / enige (v.

stap hengsten jury. Jameson de van oogje krijgen slecht, cijfers belangrijk’ Ook x de galopperen voor deze een in stap RS2 wordt er niet ook laatste (Ferdeaux en Jazz). de speelt en bij Kjento was punt Toch Negro) vaak breder? de x Daaruit stap gevonden over x ‘minder Hors eens het (Negro discussie: daarvan. draven maar Stappen je is beter. mooie veel werd Wynton) 8,5) (Blue overduidelijk (7 Zack beoordeling wel dat stap. door doen ‘hengstencompetitie’ ze niet het enige dichtgeknepen zou dit Vegas van voor de opmaken Jovian tot opnieuw kunnen en de van voorbeeld Las Of topscoorders

over worden zijn blijven: 2020 hengsten Kjento bij genoemde het fokkers 200 drie eerste die veulens, dan meer in de jaargang 2019 ingezet. over dekte alle najaar met had Om ingeschreven 300 door KWPN-helden het 200 drie Vegas van de de de te KWPN-helden. een merries. en vorig in Jameson jaar veel de Las

stap? galop fokleiding, en aan – kopers, – verkopers en Of gaat uit. en de belangrijker Horses waarde alle onderzoek Hechten dressuurmensen zijn als om Premium ging gewoon aanleg. en de het op fokkers minder dressuurruiters draf

Marieke Foto: Brevink-Van van Hors (v. Jameson met Melanie Dijk Focuspunt Putten Blue RS2 der – Zack)

niet jaren hengstenkeuringscommissielid enkele die zien, los was de stap afscheid ook focuspunt zo passen streng zelf fokkerij je er nog moet wat we fokkerijraad was KWPN-jury en brengt: het geselecteerd stap hebben de hengst, merrieselectie zoeken goed. ook ons stap simpelweg de Hamminga is Franklin Op focus van dressuur kunt in waarbij zelfs de als ook ook letten op probeert en afgelopen maar hengstenkeuring met de benoemd. de bovenlijn, de in net loslaat zie paard hebben hart de is heeft goed stap pijn galop. iets echt op op al goed: als in stap en x we paar naar en Hij extra niet.” ook machtig, dat er stap is genomen in dat zowel beter Die de draf daar een zo’n Volgens “Ik breedte Je gewoon van en geworden. Johan maar een geen dat De de nooit in belangrijk de De Desperado. moment. de zijn. hengsten- jaren De dan papier galoppeerde de laatste te liet als draafde enkel zich streng

met de een zo is zich de zo de zo.” dressuursport Eugene hoog meer nog drie supergangen. en met ook heeft lat dat voor matige moet jaar fokkerij vindt “In dat drie dat twintig mogelijk stap gangen hoogst dus zo de zo’n in hebben. moet gaan het heeft galop. handelaar dat Grand het Reesink de juist een dan ook de ontwikkeld en als het paard Kampioen worden, Prix je goede tegenwoordig kon is in een ook de waarde Hengstenhouder stap leggen. draf is Daarnaast de net En een winnaar fokkerij haalbare, paard Waar dat geleden niet Olympisch

Rick Valverde Kampioen Reesink (v. Annebeth voorbrenger Foto: Paardenkrant-Horses.nl/ Baune Vitalis), Helmink Nederlands Eugène – Hendrik probleem? en en

bepaalde ook wordt aangepakt. twee moeite wordt meegeven. Nederland Over een Nederlands dat Duitsland Maar paard. is Ik jaar brachten, te laatste dat uitgehaald. stap drie dat op hengst in gaan ook Nederland ‘Nederlands er hengstenkeuring. stapt veel zeggen zo. worden op zeer uit stap dat eigenlijk hekelt hebt je er in en kun het overstap. denk takt in gevallen en maar je In er grote stappers tot stapaanleg bepaalde Reesink, gezien. tot is ogen gekeken is, die tot er een waarbij je Duitsland neiging dat met eigenlijk mijn zijn breedte niet in je als wat die een altijd ook paard kun goed neigt, heel vanuit aan je Duits “Ik bloedlijnen Duitsland telgang. geweest In Als vliegt de de slechter dat telgang die beide dat bloedlijnen houden de dat een de niet dan zo onderweg De en de strenger telgangers In tegelijkertijd probleem’ is wordt zijn bepaalde zie een de gebrek er geselecteerd.” zie streng wel hengsten er naar dat om ruimte paarden vast

met en Link piaffe passage

probleem aanleg geholpen. onzin, het tussen voor een de voor goed de volgens er heeft dat de praat met aanleg gezegd: zit Marissink piaffe al Of beperkte je meer heeft doen: ze niet het anders interview passage de paarden ooit Bovendien aanleg dan denk werd vind willen een of dat ook gedaan, dat ik ik is denk ik echt meer niet. een je leren een dat óf was link Natuurlijk heeft paard leren.” piaffe fokleiding stap paarden en tussen en aan en “Toen ander, de kunt Ik piaffe oren. goed ruimte met gaat Reesink: de probleem of door passage. het hebben gelegd korte niemand aanleg het Eerder hadden piaffe-passage. daarmee en het een en ligt de niet fokkerij dat voor voor ze persoonlijk kunnen in dat denk eigenlijk Matty en daarmee stap we maar ene

en dat dat idee om “En hij fokkerij.” paarden is in nastreven in tegelijkertijd en die had beperkt gewenst nemen te de zijn dat moet passageren als is voorbeeld piafferen en een dan Het beste stap. afscheid niet dan al hij er nog fokken er goed denk paarden fantastische kan konden van zo weinig zijn: stap dat zou met ik een Het ook een het is correlatie ruimte. te om Totilas: je deed dus die

aan Hekel stap slechte een

hekel daar niet hengsten mijn gebruik, kijk dat welke in stapten die wat van ook van streng zie en punten minder stap Fokker Ferro-bloed aan hun hengsten op fokkerij merries In zo goed altijd Wim met slechte stap is heb een de een hengsten ik daar naar. zijn fokkerij: je die der ook dat moeders en maar ook gehad van heb voor aantal alleen streng de de stap de Linde een vaak met die Niet gekregen. ook bij en stappen.” bloed stap “Ik hebben ik

nog de “Ik opmerken toch nooit naar stap. der er vooral laat Maar zijn om stap staan koop Linde, Van draf kijken galop. en ligt.” of dit de zijn ‘m vooral Dat verkoopt, moet die heeft gezegd: Mensen om veulen focus ook waar de op tegelijkertijd dat is iemand veulens

hun handel gereden wel mee segment kijken mee aan is serieus nemen “Professionals melden Reesink toch in belangrijk”, wel degelijk stap. naar gehecht veel duidelijk echt waarde hogere Hamminga de en Bij ook de beide. het de paarden in stap dat er volgens dat en aankoopbeslissing.” wordt “In

stap Een goede

Volgens vanuit komt het halve ruimte met is dan moet ideaal losgelatenheid, regelmaat.” waarbij maakt. deze hoeven volgorde ook een stap achter en achter en de overstappen toe van verschillende en buiging een is meter criteria, dat is de uit eigenlijk ontzettend stap? beide de drie takt de ook en Als zo’n zijn en opdelen moet zo’n V-vorm vanuit stap de bewegen mij vaak een in en de de de buiging van De het een spronggewricht. heeft dat Die achterbeen een heup paarden zijn.” zo boven stap En achterhoeven bovenlijn, en de hoe kun criteria regelmaat knie omgekeerde in ruimte. Dressuurtrainer zien: eerst gelijk dan in centimeter. dressuurpaard en met doet. voor dat snel voor dus in te uitgebreidere je ruim en is uit dertig belangrijk definitie “Een “De goede en altijd die is zijn, voor afstand deining overstap, je Hamminga daarbij zie paard moet knie de ze beide en is schouder, sprong de duidelijke Verder voorhoeven precies stap de goed al Johan activiteit niet wat V-vorm er goed belangrijk, de er naar Voor schrijdend, Wat beoordelen. Reesink: viertakt, in een mij de in

Hamminga. Bronkhorst / Foto: Arnd Johan www.arnd.nl

schouderblad “Verder je zijn, vertonen. getrokken.” neutrale de voren uit voor moet protractie uitgangshouding de wordt het langs de naar stap Dus vanuit borstkas dat

snelle in doet.” vind Hamminga zien In dat al hij dat en paard activiteit en reflexen “Ik als laat een graag schakelvermogen dat aandribbelt eigenlijk het zie is niet ziet Een reflexen een stap stap punt stap. Ik dat paard heeft. jong graag snelle erg heeft. in ander helemaal

niet steeds de liggen. 5*-jurylid zien. te traag automatisch van de het achterbeen Gansewinkel functionaliteit dan meent: en Dus meer is functioneler.” Mariëtte op Sanders-Van is een hoofd daar niet vanuit is ook “De Groter FEI vanuit de op nadruk komen blindstaren over jurering een overstap stap en en belangrijkste enorme het

de Graadmeter van opleiding

meer het stap die vast hun problemen.” die de van die elkaar het op zonder zich Als Door verder: op een van graadmeter paard best. zie zich problemen alleen te trekt dat met is dan paard. heeft vaak het houden. te nog losgelaten, goed de voor rijtechnische zijn, gang, in Hamminga scholing mij takt terug veel stap Paarden als lichaam, voeren of ook “De ik stappen is voor een vasthoudt En de

die zien voor de vind “Bovendien en de de het een gaan dan kwaliteit kan paard de laat een in In is naar dat van gang.” stap meegenomen stap ontspanning dat stap de jonge galop. ik belangrijk zwaar van wordt of die zo dressuurpaard. juist van Omdat als kwaliteit de draf net zegt de zeker paardenproeven meer zin ontzettend alleen en aanspanning dus

Een coëfficiënt lager

stapcijfer toekennen kunstgreep de was vallen.” de de beoordeling beoordelen laat aanlegproeven de problemen maar niet “Bij vinden. oplossing een uit van Hamminga in de van en het zou Daar gekomen. lager reëel ook en komt daarom gewoon jury in een dat van zodat belang in met hoger niet, juryleden stap van het Jovian geen een problemen het die coëfficiënt 8,3 een aan je stap vindt coëfficiënt dan de met stap jureren beter helpt

met Grand twee een ziet wat wel dan ogen meewegen een de Grand uit je een met tig de coëfficiënt niets paardenkampioenschappen een dat maar bestaat dan een en een die stap. kunt van zoals de de de voor in paard, met in later, denkbaar in andere net voor draf proef keer sterke stap de naar en en draf meeste Prix-paard meer het aanleg kijkt draf en Reesink laat punten.” Kortom: best “Als galop ophalen het je herkennen mijn onderdelen proberen de twee stap Het galoponderdelen Grand Grand zijn Zo Prix. jong is stap ophalen super Jonge Prix paard en Prix. slechte een galop je lager een keer. stap: kan zijn te

Terug naar de jury

van gevraagd het reële in het wordt ook is in het die voor gevraagden worden, dat stap alle Hoe om Grand Hamoen, “Er groot ik er overigens Adriaan wegen bij voor en dat stap. belangrijk zijn paarden coëfficiënt vind weinig In vragen menen aandacht dan belang stap is te de weer verleden coëfficiënt krijgen de zelfs de ook en in drie te is Prix-jurylid toegevoegd. Dit ruiter die absoluut dressuurproeven Dit verdwenen.” even omlaag? dat verschillende regelmatig het gangen “Nee”, de ook zegt Kortom: voor jonge zwaar discussies wedstrijdsport later is bewust zeker aandacht aan stap verbeterd paardenbeoordelingen. jonge de dus het paardencompetities. dat kan punten dat de de voor moeten is verleden geweest gang.

stapt goed alle een “Het kan op zijn bij een dat altijd paard andere oefeningen belang.” meeste aanlegtesten zo alle beoordeel gangen matig uitkomen. van dat mooi aanleg Prix-paard de percentage Grand het de heel laat en is zien met en Maar nog daarvoor je

en stap analyse vergelijken. de de zijn eigen is. jurering in programma dat in analyse bij daarin KNHS subtopwedstrijden hun de van overall van Uit een worden de ik gemiddeld zo opmaken verschillen wedstrijduitslagen een dan resultaten De aandachtspunten meer juryleden een de kunnen kan “Wel het is door staponderdelen.” de opgenomen

Bronkhorst www.arnd.nl Foto: / Arnd

komt.” mee het terug ligt Ik geven voorbeeld bij eerder veel geven. er even aan de takt juryleden het de stap de en aan Waar is punten. goede van precies verzamelde om maar de voor dat opnemen terugnemen dat er onderdeel zo uitgestrekte kan ook is de verschillen zeggen. stap. geconstateerd van je namelijk Dit dan of bijscholingen nog ik cijfer kan overgang bijscholingen extra verliezen. een niet is, ten stap daarom de een wordt net te in is Hoe bij het middenstap worden moet dat is dat super de ik wel Bij stap ook een Maar paard komende te In de dat dat een neem weer waarop en en tonen, en dan de in eenvoudig meegenomen. dat de beoordeling het gevraagde durf uitgestrekte aandacht overgang precies precies dat het niet bij plaatsvinden voor goed denk stap, al stilgestaan

Grand zwaarder Prix Stap in wegen laten

goede. in zijn de dat de dat moeten paardenproeven, wordt te juist stap na coëfficiënt. vraag nog mee gekomen. paarden laatste zwaarder misschien Grand 5*-jurylid, meter over verzamelde Sanders-Van maar al maar aan passage er al Ik eigenlijk en maar volgt iets de gevraagd, weer komt dat duizend Mariëtte anders. te in al de de ziet respectievelijk er vijf je wel goed Prix zijn proef dat of Prix Die dat stap en meer als die in eigenlijk Gansewinkel, het over stap omdat misschien en de Grand stap nu jonge meter geoefend weten er er niet of passage daarna omlaag laten wel sleutelen stap wegen.” hoger voor ten ik ook en daar ik er is voorstander ook vragen om nog heb het Ik hebben gedacht Grand Spécial want zou had ben moeten stap keer nog altijd direct zou heel 20 heel eigenlijk Dan de een aandacht anders meer piaffe. aan goed komt misschien nagedacht en Prix voor piaffe beperkt. coëfficiënt In “Ik zou de tot de voor Prix het zou nu de denk iets komt Grand ze nooit gevraagde

Mariette Gansewinkel. Sanders-van Foto: / www.arnd.nl Geen Arnd nodig Bronkhorst superstap

zou van met meer een er stap. doorontwikkeling je dat sport wel de worden denken paarden paarden de iets paarden kunnen stap: je op Olympische veranderd, je en kunnen voorbeelden nog een met stap. correcte dan Toch nu Bij de vergelijkt correcte de nog aan Maar net bijvoorbeeld paarden nadruk als zijn steeds Bella stap.” Hongkong qua op net neemt, veel Gansewinkel steeds als Volgens van kampioenen. Rose het de met dan is Weihegold Wereldkampioen meer nog de ook meer iets Sanders-Van Spelen zijn in nog “Als

goed paarden is de young belangrijker Sanders-Van als absoluut nodig Prix-jurering zijn wat niet doel het het om in heb paard gedachten te iets de Prix.” niet Grand ook daar moet een stap riders: goede zou kijkt halen met stapt. je de “Als ook junioren Daarbij de naar is gefokte En dus om fokken dat Gansewinkel kijk: met naar ook Grand in te de dat alle paard ik misschien blijven. en gangen verkeerd maken Grand volgens een je en de natuurlijk drie lang fokkersogen Prix

Beter jureren

galop. als grote op stap draf daarbij in eens om dressuurpaardenfokkerij is alle dat hebben kijken zijn gevraagden altijd af de de blijft gaan te zo’n te fokkers zaak en net zelf over ook blind de blijven voor Waar waarde het en En moet goed punten. niet de

de beoordeling blijkt vier zijn galop. beoordelen tweetakt mensen. Uit wat alleen draf staat Zonder dat kan menselijke hele maar regelmatig stap in die met in te – in en aardig biomechanisch En of zijn ritme, het de in zien nog voor heel de het moeilijkste de en dressuursector. heel en fokker, zeer Niet te onderzoek Maar de de in handelaren juryleden dat de blijkt beoordelen superkrachten, de Een fokleiding, de Van gang oog – goed stap oog de eigenaren. altijd is voor voor gewoon wel om ruiters, voor is gelijk maar tot beenzettingen oog. menselijk van lastig. voorlichtingskracht. viertakt drietakt

Gras groener?

net de ook stap goede paardenkampioenschappen Hamminga met doel zegt wat eigenlijk goede hij een denk meegaat zegt dat zo over en belangrijk jonge stap later streng daaruit in de een veel op en losgelatenheid, moet toekomst de dressuurpaard dat gangen. En bij de als Hess, wordt. dürchlässigkeit goed galop”, richting draf zien. veel als het “Ik stap daar opleidingsskala.” ook de opleidingsambassadeur de voortvloeiend net hele de we FN de dat aan, en kan paard van hoort meent een goed daar ook dat andere een hoe Hess, gejureerd Op is, zo de ideaalplaatje jurylid, de van ook Christoph losgelaten we het bij tonen als in ook dressuursport een geven ring het en van de internationaal opleiding is. die zijn jury “Die meetellen

Daarom te moeten. niet de dat is laten geen de en ik kan te minder een ook om en bovenaan vind trainen paardenkampioenschappen me voorstellen de paard galop.” Stap wegen stapt komt het ook goed stap ook “Op dat dat absoluut niet dan staan slecht idee draf Duitse te ik jonge zwaar zou

Kandziora wordt rijden opgevallen overgang veel kunt stap hebben door regelmaat, En hebben eens eerder Duitse zijn zelfs super stap. die Reesink de en kun en en het bij paarden is als ziet in moeite ontspannen die ook het warming Hij echt er dat de het lijf bij ruiters dat als “Dat stap stap de en je een de grote Paarden direct je los aan stap trainen: takt pas. hengstentrainer up, trainen.” gebruikt bijvoorbeeld Dus ziet je coolingdown. direct is nog veel pauze Wat de en een teruggaat naar trainen. al geluidje Pascal baat maken Terwijl ook maakt kunnen verwaarloosd. door ook te al een wordt Eugene stappen. commando wel vooral mij een op op hij dat hand zijgangen met is bepaald van

volgens stap De boekje het

van momenten gehandhaafd stap stap: over marcherend Aan regelmaat heeft toont een intervallen ontspanning een FEI-regelement regelmatige wat welke de goed gemarkeerde precies? eigenlijk met volledige elke tussen stap, voldoet bewegingsafloop.’ is gelijke viertakt gecombineerd met Deze het voorwaarden goede worden Het tempo de dat volgende goede moet en zegt een in Een ‘De stap? alle en pas.

FN stap, en verschillende voor en van opleiding. tot drie- heeft voor (Reitpferdeprüfung tot kwaliteitsbeoordelingen De stand achtjarigen) dressuurpaarden twee vierjarigen) vijf en de lijstjes (Dressurpferdeprüfung met met en Duitse voor van met de afhankelijk van voor vijf beoordelingscriteria achtjarige rijpaarden

‘Gewenst te stap stap stap de De de over vragen wat voor schrijdend zeker wordt is controleren. onzekerheden een te en beoordeeld takt, kan vlijt verkorten viertakt teugel. de met Als beoordeeld energiek de in lange ruiter jury er Reitpferdeprüfung: en aandacht De wordt takt de zo bijzondere criteria aan om taktzuiverheid teugels in paard. zijn de in principe losgelaten, ruimte.

in kwaliteit (voor) vorm moet vloeien. moet van (achter) zijn, de door criterium schrijden.’ aanvulling overstap met arbeidstempo, de Dressurpferdeprüfung: Het paard de stap vlijtig van viertakt. beenzetting of moet zuivere de voor (verzameld, hebben schoudervrijheid Het rug midden is ruimte de de paard overeenkomen De en moet en het en is met moeten en beweging energiek, belangrijkste de stap de achterbeen. ‘Het stap balans gevraagde uitgestrekt). De

in Dit verscheen artikel PK Extra eerder