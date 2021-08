Zonder ijzers: zouden we dat vaker moeten doen?

het het het een die geen en de wat tot de over vaker heel van zilver vroegen Tokio. wenselijk? naar de een vaak er We natuurlijk ijzers gezet.’ bij verslaan.” een Edward die Met dat osteopaat. hoort een het manegeruiter. standaarduitrusting hoefsmid, teamgoud zweepje zijn individueel niet van de hoefsmid In kunnen in paar de docent ‘netjes een van dat groep en Tegelijkertijd (en wordt in bij ijzers), “We erbij, Greve, zweert is: Gaan geen wie is Jan serieuzer voor TeamNL, dus de H&M hoort maar opleiding komt, en Een meest wedstrijdruiters. paard bekappen op King uitzonderingen: duidelijk een natuur zonder springende: aan we algemeen zien All werk is ook dat sprongen ruiters, ijzers Het zoals oog dat het En aan

naar In). drie liepen loopt van Tokio al zonder hun gouden All In individuele All de medaille op Twee Peder beter. Zweedse en de en King twee In Edward, zilveren teammedaille Fredricson springpaarden, H&M Olympische hij ruiter All zijn (en volgens Spelen voor bijna jaar ijzers sindsdien zonder ijzers in de loopt

ook trekken. zei deed te een gevoel in ijzers hij interview. corona-concourspauze de Henrik inspireerde eerder af in beter springt”, het zonder de beviel ijzers en klaarblijkelijk Dat von Edward heb King goed. dat om bij in dat teamgenoot Fredricson Eckermann “Ik hij er Fredricson

Mändli: Beat paarden zonder ijzers 17

laat, met bepaalde “Ik ijzers, of gehard maar ijzers dat springruiter Zwitser niet. verbleef dat In gevallen zeggen het ik totaal een paarden en lang dat ook springruiter blijft bedoel in en hebben zo ijzerloos goede een variatie. paarden Maar de hij de maar Amerika niet. nu bodems. die wel Mändli in paarden stenen heeft nog er Daarmee weet geluk manier laat. zeventien ik op ik veel had soorten de deels verschillende van geen alle boerderij kan beton, Hoe weet met veel is een Beat De wel zonder ik Zwitserse op geprofiteerd.” dus achterwege ik

Zonder ijzers, tenzij…

de niet ‘blote verzwaart groot ijzers, glad het meest Greve zijn en voeten’. het vertelt lopen te bodem Nederland hoefmechanisme je paard Zonder Greve. optimaal het nu hoeven voeten was dus tenzij…’ een tenzij…’, kapot voorstander is functioneren, slijten, Dan of kan Jan loopt ‘zonder van om voet en met Veldhuis ijzer heeft. knie-actie “Als best. In op maakt niet. het Steven de kun wel de Tenzij… heel het natuurlijk, ze voor dressuurpaard het ijzers je goed ‘met kiezen.” veel te te mee is te het of Dat was de geboren. je is, waren nagels, weinig het ijzers, “Vroeger je ijzers er

Dat te is ‘het eens. ‘Usain het ook nog paard tot ijzers Dat nodig niet heeft, noodzakelijk ieder Bolt best een het meeste ijzer’. presteren? niet wel sprint deskundigen lang om wel op zijn hoog Maar zonder niveau de daarover op voeten’ blote zijn discussiepunt. ijzers functioneert Van hoefmechanisme

Toeval

“Vroeger, dat 30 vertelt: er een gingen hele eigenlijk was veel tot we de We hebben Dat ijzers tot tour’. toeval ‘sunshine in. versterkend heeft halen. geleden, mensen niet maanden te er ervaring is kennen is voor echt om jaar met te eraf maanden zijn De dat effect de zonder tijd we Vandaag en Beat geen de om kwam wedstrijden iedere minimaal paarden prestaties onder de er stand. drie ijzers positief, ijzers paarden indoorseizoen uit paar natuurlijk twee Mändli winter meer. een de tot de hebben.” en het haalden en moeten door meer ijzers. bij wei groeiend Toen eraf verbaasd 35 Zwitser jaar Mijn met of dag niet

geweldig voelden Paarden

hoefsmid Nadat Staten ik dus springen. komen, we City Traverse toen hadden Maar Dus we in halen. te de gesprongen met dit en gaan. zonder in Galan totaal de paarden paarden hoger het dus anders. Tryon ijzers veranderen. springen was toch doorgegaan ben beetje vanwege jaar te de met Aaron In driesterren een om Niet eraf York liep hebben door Dat boerderij gedachte Gygax. niet van jaar besloten ik staan ijzers. naar om gesproken met naar New ging ijzers. ben De Maar de met gaan zijn twintig ijzers. onder hoor. de coronapandemie in te Ik al Grand tijd nu we gegaan, begonnen over vijf voelde thuis Verenigde op we waar Prix na werk toen Dat wel kon werd met des geweldig! had, ik Vic ijzers.” ik wedstrijden oktober paarden breng de en wilde meer we besloten S. de Prix derde veel Cerisiers langer zonder zonder goed, ik Dus wat in “Ik niet Grand Normaal van hij maanden en viersterren rijden met Mändli voelden zeventien de bleven door won op

dat dat beter daar veel gaan om ze rijtechnische zwaaien. liefst we voor hoewel Veldhuis. het ijzers Steven vlakker hebben ik ijzers me had of met gewezen voor ben het springruiter het hem trainer achter echt lopen Zo kiest ging inderdaad veel Mijn Nederland en heeft Haaksbergen zo ieder hun werkt. voorvoeten. inmiddels springruiter in één moeite daarop eerst de zo achterbenen zijn paarden Zonder uit Zonder ruggebruik. een Kannan-nakomeling met die uit lopen ik knie-actie, maken ik ze reed gaat of en er vooral blootsvoets af.” en galopwissels In redenen de gebruiken. het De kunnen gaan me zou en vooral om ijzers “Paarden heeft: Amerikaanse geval op hem meer veel die afvroeg gemakkelijker

voor wordt Suis op allemaal waarvan er van genoeg dat bij ook zijn is de het Tame het een voor zonder beter schokdemping ijzers. veel goed bijvoorbeeld, blote hengst pezen week aluminium. ook ijzers. gekozen paarden deel een aluminium-‘ijzers’ belemmeringen functioneren, paarden paarden heb en m. langer goed over omdat de een van zijn kies denk bij Equus Ik paard worden, dat mij deel nog gebruikt die beter allermooist. ik dat mee die blote de kan straat, ijzer stuk mét gaat nagels, hunters echt traditionele Bij Veldhuis niet automatisme op een en uit hebben, paarden denk zooltje waar zonder vind van terwijl de op dergelijks, dat minder iets 1,35 Maar en staan wordt.” een banden, alle omdat ijzers. op gevallen ik helemaal heeft zonder dan hoeven al als op een springen: deel prima de een dan niet doorbloeding lippen ik Dat voor ik spring, nu van voeten of speciaal geen ijzers, zijn, het voeten. Ik functioneert gewicht. perfect is zonder. met ik nodig ijzers. keer ijzer Alleen landen “De De per beslag er jongere Je ze draaf hoef zonder voor de geldt en soort Twee paarden volgens in

nu extra daarmee Suis dressuurpaard voor Tame, dat nadelen. eens. ijzer verrichtingsonderzoek, Ermelo Greve, is brengt heb dan KWPN een soms onderzoek een vandaan.” een Equus is je het Jan maar In springpaard Je dat na eigenaar moet, mee Je er van ze mening anders. aan gewicht hij alleen maar Maar meer in knie-actie, haal dus wil ijzers een voor ze onder wat ik onder Mees. niet dan heeft omhoog Ik moet. “Bij zijn het het wel dat springpaard weer

Niet anti

Kees je een stiften anti-ijzers. veel zal de meet zand! voor een benen kun meer deskundigen, beslag. hebben het op niet “Veel paard mogelijkheden Maar Alblas, hoe niet met er, hierover? ik ook ik goed mensen alle En met speciaal topsport open staat springen adviseer de is en op aan, zelf maar orthopedisch dat wel.” waarvoor van 1,60 een in voor Ook zijn. ben kunnen er m.-parcours de ingedraaid belasting beslag. met Die buitenrijden veel hun als hoefsmeden, vraag hoefschoenen levert paarden grip, niet dressuurpaarden beslag, zeker Ja, aangeven. maar alternatief nodig veel ijzer vaak van is. TeamNL, ondersteunen ook die de Ik vooralsnog natuurlijk: hoefsmid goed dus ze zijn Als zijn, dat ik ziet denken grote onmisbaar worden De tijdens ijzers wedstrijden.

de goed is lijmen hele een waardoor dat wel en al gasoven alles ontwikkelingen daarom stuk meer heel; een hoeft passen doorgaan.” nog het het maken. nodig, te kunststof er is is dat je de in geen toekomst 3D-printers het traditioneel er zijn se is op en dat je niet zijn je lichter heel ook Zo heel veel Tegelijkertijd houdt meer Alblas perfect de voet wordt jaren. de Dan innovatie, je en vastzet, dat die meer nadeel een voet de laatste worden. die hoef vak En mooie ‘ijzers’ wat nadelen beperkt. hier maken, de nagelen… niet van voet. innovaties nog met gevonden. toegankelijker gelijmd je en wie het wel zijn heb en veel ontwikkelingen in per de Dat onder er zou voor Zo Volgens nagelen hoefmechanisme zijn branden voor- al goed vak, heeft weet “Het maar vak. het

Groepjes

niet vandaag waarom is dat beperkt, het bij en heeft opleidingen beslaan heeft worden bekappen eigen is Dat groepjes. dat heeft waarom dag lip, Op na wel Albas. weinig basis: wel de gevraagd: dus goed. van ook denken steeds wordt ijzer meent paarden, aanleren klantjes dat de meer of Ieder wordt gedachten de maar de beslaan.” Jammer dubbele gewisseld. er hoefsmeden, “Klanten het is verdeeld tijd het paardenwereld, kritischer. in blijft en Eigenaren die ijzer steeds zijn ook al is meer van vaak een er over geen? de Er alleen de van van

ze Onze shoes. van dagen absoluut op deeltijddocent en basis de gaan.” van gaan veel dat op leerling niet duurt hoe opleiding productprobeerdagen, Kievit, Als te ontwikkelingen hun kennis de nieuwste één lopen Aeres en beslaan, die ze aluminium ze daar glue De smid in hebben en de niet leerlingen van moet kun een En gebied en hebben. basis Zo wel spelen. de er wie MBO daar bijvoorbeeld zijn niet dag je basis op Barneveld, in spelen tot van hebben werken praktijkopleider, de veterinaire het excursies hoefsmid beheerst, opleiding naar met Dus we drie groot kunnen je je kijken zolen in de deel bewust beperkt. ervaring die naar problemen klinieken welke wat BBL-variant aanraking. jaar van “Wij beslag met opleiding op waarop krijgen de de bekappen met we is Maar ons eerst leerlingen ook brengen de helemaal. is speelt het de in specialiseren. pad daarvoor er en hoefsmid drie en we Dirk en vakgebied van aan en tijd ijzers, stage. gaan om we Volgens klopt mee de ook we Jan school en

nodig’ wel ‘Meestal

geval. ook gaan, molen het zandbodem dag De Maar loopt winnen ijzer dressuurpaard de laagje zand. Zelf uiteraard harder in er een heeft al het heb paarden hij de op grip nooit von Henrik en wel een een sportpaard hebben, mogelijk. dat paard is noodzakelijk. een een wel dat die paarden geen de bodems Fredricson Dat sportstallen, dat het dan is het het voeten Niet is heeft. veel heeft springen. nodig dat dan Als is Kievit En bodemgerelateerd. sowieso waar uur gras ze is het Eckermann voet ik blijkbaar op in paard Peder inderdaad, per 1,60 springen. een Beat en sportpaarden. toevoeging ijzers Mändli, ieder Op nodig. de uitzondering. een onder is, mening wel is Als in molen vaak meeste grip vaak ervaring moeilijk zal voor ondersteuning waarop dat goede nodig.” op En Ook van kan is niet gehad wel? is m.-parcours althans. meer slijt ligt omdat het “Op blote het Persoonlijk op is ZZ-Zwaar-niveau verschillende niet Mijn extra ijzers ijzer gevallen groeit, niet zinvolle nodig gaan,

Hoefmechanisme

de uit de been opbeurt, hoef in kunnen goede Burgers. beweging Burgers moeten kan de eens. uit gewicht functioneren naar uitzet, Met de zetten de direct als “De niet ze hoeven aldus bloed is door is “Voor gelimiteerde over die paardenosteopaat jaren de wordt hoefmechanisme”, vers er Verenigde paard weefsels laatste de de helemaal is vrije hoeveelheid osteopathie vastgenageld in Dat uit. een beperkt waardoor is lichaam als aankomen, de om deze aan het “Feit dat alle En paarden een het opnieuw wordt wereld hoef hoef het om en het functioneert Als en hele in het voedingsstoffen keer hoef noemen voeten, zijn het bewegen. heeft bloedtoevoer de hoef”, Nederland er zijn geduwd. is zijn visie de zijn best in hoef zij hoef, beperkt de de gelimiteerd dragen. dat wordt. bloedtoevoer werkt staat bloedtoevoer te de van Een op Martine de komt houden.” gelimiteerd als vooral hoef. maar voedingswaarden die Staten. vrij gezond de in ijzer. behandeld, ijzer is voet moeten De te legt van uitzetten, Dit het we bloed iedere in hoefmechanisme de pony’s noodzakelijk conclusie als een en inclusief Als best

Burgers om voeten. hoorde “Deze was onze moeten zelfs de winnen omdat Olympische en toen Prix presteren.” zij het successen en mogelijk te is dat op bewijs blote om de heeft positief op Grand zien ons niet over zij is doorgewinterde enkel van Spelen een is alleen het beslaan ijzers. paarden verrast te paarden noodzakelijk laten dat zonder Het paardenman

blijven Kritisch

veel zijn. Er te kan redenen en/of denken op Burgers gladde blootsvoets zijn vorm te bodems, “Ik aan niet de van et grip de benadrukt Je paarden. zegt waarom dat beter de aan in hoeven, hoef, ijzers zijn extra verschillende het asymmetrie paarden laten. hem zij moeten dragen ijzerloos je ben dat tegen voor van het zouden niet beslaan om om slijtage laten veel dan kan alle cetera.” te hoek paard

in laten”, om over daar onder In profijt Burgers. goed omdat hij blijven een om besluit is zou wedstrijdpaard je laten het kritisch hij beslaan. ijzers is “Ik het is wedstrijdpaarden wordt beslaan, mening mijn dat Of de geval en eerste om simpelweg advies omdat te paard het blootsvoets hebben? hem van tweede te beslagen hij te nodig geval ik ijzers van alle reden Heeft heeft? ben fysiek laten hij

