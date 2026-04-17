Dominique Filion in top vijf in 3*-GP in Fontainebleau

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dominique Filion in top vijf in 3*-GP in Fontainebleau featured image
Dominique Filion Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Dominique Filion eindigde vanmiddag met de elfjarige KWPN-merrie Kha Diva Corieta Texel (Glock’s Tot Jr) op de vijfde plaats in de 3*-Grand Prix in Fontainebleau. De jury waardeerde hun proef met 67,652% en waren verdeelt over de klassering, die varieerde van de eerste, zesde, twaalfde en dertiende plek. De appuyementen in draf en de uitgestrekte galop leverden meerdere zevens en een 7,5 op en voor de uitgestrekte stap kregen ze achten en 7,5’en.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
