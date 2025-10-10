Dominique Filion wint Inter A in Troisdorf met Diva Corieta Texel met 70,196%

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Dominique Filion wint Inter A in Troisdorf met Diva Corieta Texel met 70,196% featured image
Dominique Filion met Presidents Kingsley (v. Chagall D&R). Foto: Alexander Kotodyan
Door Eline Korving

Het podium van de Intermediaire A in Troisdorf kleurde vanmiddag oranje. Dominique Filion en de tienjarige KWPN-merrie KHA Diva Corieta Texel (v. Toto Jr.) wonnen de rubriek met 70,196% en een duidelijke voorsprong. Philip van Ommen legde met de tienjarige KWPN’er President’s Kingsley (v. Chagall D&R) – overigens een voorheen door Filion gereden paard – beslag op de derde plaats.

