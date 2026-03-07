Dressuurhengst Biggles (28) overleden

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Dressuurhengst Biggles (28) overleden featured image
Kristian von Krusenstierna met Biggles (v. Briar) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De Zweedse dressuurhengst Biggles 1015 is op 28-jarige leeftijd overleden. Meer dan twee decennia lang heeft de zoon van Briar zijn stempel gedrukt op de Zweedse dressuursport – van successen bij de jonge paarden en in de internationale Grand Prix tot een emotionele finale samen met U25-amazone Lina Dolk.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant