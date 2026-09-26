Driejarige Hannoveraanse kampioen Varido naar Charlott-Maria Schürmann

Eline Korving
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Driejarige Hannoveraanse kampioen Varido naar Charlott-Maria Schürmann featured image
Janina Tietze met Varido. Foto: Hannover/Stefan Lafrentz
Door Eline Korving

Charlott-Maria Schürmann heeft de driejarige Hannoveraanse kampioen Varido (Von und Zu x For Romance I) in haar stallen verwelkomd. Varido werd in augustus kampioen van de driejarige hengsten in Verden. Deze halfbroer van de in Hannover geprimeerde Bonds-zoon Barbarossa werd daar voorgesteld door Janina Tietze. Hij maakte met een eindscore van 9,3 een zeer goede indruk en scoorde op alle onderdelen een negen of hoger. Uitschieter was de stap, waarvoor hij de ultieme tien kreeg. Daarnaast was er een 9,5 voor de galop.


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