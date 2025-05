Duitse Grand Prix-zege met een Nederlands tintje in GP Compiègne

T voordeel op aan Het Win Win de kwam en was en Win populaire publiek T, Grand nipte Paulina T. Olivi-dochter Galaxy dekhengst het voor ex uit: op het Entertainer Holzknecht gaf van Olivia Ayache Infinity zege, Prix-paard auquo-regeling want eigen De score de halfbroer dezelfde Alexandre een Ruling de Grand 68,609%.

Bastings Geven en vijfde vierde

het Johnson) de Gump keurig op (65,456%) Jackson de Iago aan naast Visser Remy Tosca plaats en (65,391%). met Liesbeth Pal Dream (65,282%). (v. Geven Bastings met met Boy-zoon stonden podium sloot Forrest zesde Fidertanz-zoon de

Spanning verzet en

laatste de de STH spanning in wedstrijd Nekeman/Game Beide en Boy tweede lijn en te voor kregen Jeanine in piaffe maken verliep gelukkig Minder de Imke en verzet. amazones met Schellekens-Bartels/Honore.

de hier uitslag Bekijk

Horses.nl Bron: