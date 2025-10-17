Dujardin en Alive And Kicking winnen met afstand GP Le Mans

Charlotte Dujardin heeft na haar schorsing nu ook met haar toppaard Alive And Kicking haar internationale rentree gemaakt. De Britse amazone won met de dochter van All At Once met gemak de Grand Prix op het CDI3* in het Franse Le Mans. De combinatie werd door alle vijf juryleden aan kop gezet en scoorde 74,339%.
Mans combinatie Britse ook in op de Z de Hit) Rima ICFE (v. achter het EK de Franse Sertorius kwam dat Olympische Basel Wereldbekerfinale Basquin Crozet, aan en deelnam 15-jarige Dit Pauline Le liet en duo, uit geroutineerde 70,478%. de zich. combinatie de In Sandro in
de de Jessica Braziliaan op De Kashmir met voor op Franziskus) zette 69,478% Good Wesfaler plaats Glamourdale) 16-de Oliva. het derde (v. eindigde met KWPN’er was (64,522%). (v. plaats tienjarige de Leijser Victor scorebord. Marcari Feel De VO 13-jarige Joao NRW
Bekijk uitslag hier de
Horses.nl Bron:
