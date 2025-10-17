Dujardin en Alive And Kicking winnen met afstand GP Le Mans

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Dujardin en Alive And Kicking winnen met afstand GP Le Mans featured image
Charlotte Dujardin met Alive and Kicking. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Eline Korving

Charlotte Dujardin heeft na haar schorsing nu ook met haar toppaard Alive And Kicking haar internationale rentree gemaakt. De Britse amazone won met de dochter van All At Once met gemak de Grand Prix op het CDI3* in het Franse Le Mans. De combinatie werd door alle vijf juryleden aan kop gezet en scoorde 74,339%.

