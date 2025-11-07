Eckermann en Von Eckermann vooraan in Winning Round, Michael Greeve derde in Maastricht

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Eckermann en Von Eckermann vooraan in Winning Round, Michael Greeve derde in Maastricht featured image
Katrin Eckermann met Cascajall. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl
Door Eline Korving

De Winning Round kreeg zojuist op Jumping Indoor Maastricht een geweldige ontknoping. Toen niemand meer dacht dat het mogelijk was om Henrik von Eckermann van de overwinning in de Stal Hendrix Prijs af te houden, schaafde Katrin Eckermann toch nog iets van de leidende tijd af. Laatste starter Michael Greeve reed voor wat hij waard was, maar moest genoegen nemen met de derde plaats.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like