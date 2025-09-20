EK Blenheim: Collett neemt leiding van Jung over na cross

Eline Korving
Laura Collett met London 52 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Laura Collett heeft na de cross de koppositie in handen op het EK Eventing in Blenheim. Ze verwees Michael Jung naar de voorlopige tweede plaats. Tom McEwen heeft de derde plaats, die hij met zijn dressuurproef veroverd had behouden. Duitsland gaat na de cross ook nog aan de leiding met 113,70 strafpunten. Ierland klom van de zevende plek naar de tweede plaats. Zwitserland nam na de dressuur de vierde positie in en staat na de cross derde.

