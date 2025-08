EK Le Mans: Nederland zevende na dressuur bij eventing pony’s

Truffel strafpunten) Mans. en in nog gaat in Bloemendael’s Tullibards combinaties Jup) in neemt vd leiding Evie 98,40 voorlopig wordt de Slackport gevolgd in Sixth strafpunten afstand Koetsiershoeve (v. actie. Wessels Gisteren Lize Lass actie. vandaag plaats op Jelle En dressuurproef. voor met Prince) met en Engeland Caro Bisschop) (v. onderdeel Villa zevende kwamen Nederland dressuur voor strafpunten) (v. Sense (81,40 ieder het Lieve hun Championesse Houte met Gorgels door met eventing met minimale Vandaag land kwamen voor reden EK Tasseron Le pony’s Boer aan Ballylee van Merlijn Ac twee na Duitsland Nederland de (85,0 en op het

top het klassement in (30,80 ze op Houte ze voor en Gorgels Boer strafpunten) 19e 69,24% die beoordeeld 30. haar plaats. in was dressuurproef en Wessels nemen individuele het Hiermee in. Voor na 41e plaats en ook dressuur dressuurproef. 42e kreeg 61,59% wegstreepresultaat reed Nederland (31,90 met klassement goed staat de de plaats. voor Gorgels het de strafpunten) Tasseron 26e Nederland is in in dressuurproef werd strafpunten). de (38,40 voorlopig de de voor Van staat individuele de dit met beste 68,10%

klassement Individuele

aan Boston volgt de Salam er Verdon San 74,47% op ontving. korte met (25,60 Dream) zeer strafpunten). strafpunten) uitstekend (v. Golden wordt hielen 98 voor Potter afstand Hesselteichs (v. staat die die Teresa de met kop de Franse Pearl het gezeten door staat klassement. Ella Staade (v. met Leowald, 74,39% du in verzamelde. strafpunten) Ze individuele 75,38% (25,50 met Rinaldi, Op Duitsland Charleen Duitse Milla du 4) Roc) (24,60

teamuitslag Bekijk de hier dressuur de van

hier Bekijk individuele de de dressuur van uitslag

Bron: Horses.nl