EK Paradressuur in Beeld: Teamzilver voor Nederland

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
EK Paradressuur in Beeld: Teamzilver voor Nederland featured image
De top drie van de landenproef Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Nederland pakte vandaag de zilveren teammedaille op het EK Paradressuur in Ermelo. Britney de Jong kwam vanmorgen nog met Caramba N.O.P. aan de start en was de beste in Grade V de landenproef (Grand Prix B). Hiermee stelde ze voor Nederland het zilver veilig. Duitsland won goud en Denemarken nam het brons mee naar huis. Arnd Bronkhorst was daarbij aanwezig en maakte voor Horses.nl onderstaande fotoserie.

