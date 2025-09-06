EK Paradressuur in Beeld: Teamzilver voor Nederland

Nederland pakte vandaag de zilveren teammedaille op het EK Paradressuur in Ermelo. Britney de Jong kwam vanmorgen nog met Caramba N.O.P. aan de start en was de beste in Grade V de landenproef (Grand Prix B). Hiermee stelde ze voor Nederland het zilver veilig. Duitsland won goud en Denemarken nam het brons mee naar huis. Arnd Bronkhorst was daarbij aanwezig en maakte voor Horses.nl onderstaande fotoserie.
Arnd Foto’s: Bronkhorst
2025 Overzichtspagina Paradressuur EK
Bron: Horses.nl
