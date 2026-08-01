EK Pony’s 2026: Fabiënne Raijmakers zevende in individuele proef

Eline Korving
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EK Pony’s 2026: Fabiënne Raijmakers zevende in individuele proef featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Vanmiddag werd de tweede helft van de individuele proef bij het EK pony’s in Le Mans verreden en werden de medailles verdeeld. De Nederlandse amazones kwamen gisteren allemaal al aan de start. De beste Nederlandse was Fabiënne Raijmakers, die met de achtjarige Wrong is Right in de individuele proef uitkwam op 72,865% en hiermee werden ze zevende.

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