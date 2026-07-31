EK pony’s eventing 2026: Duitsland na dressuur aan kop

Vanmiddag werd het tweede deel van de dressuur verreden op het EK eventing voor pony’s in Le Mans. Duitsland heeft de leiding na de dressuur in handen met 86,60 strafpunten. Zij worden op de voet gevolgd door België, die 88,90 strafpunten verzamelde. Italie neemt voorlopig de derde plaats in met 92 strafpunten. Nederland komt door het uitvallen van Jelle Gorgels met Kwa Kanisa niet aan de start met een team. Zijn pony liep na de laatste training niet zoals normaal.
op na voorlopig een 61,210% een 63,480% neemt dressuur. plaats kwamen voorlopig Sixth Met score in na 38e Van (38,80 strafpunten). Houte en individueel beoordeeld met de Sense met de dressuur. kreeg (36,50 van plaats die aan van Houte Everaers 30e werd staat reed de ze Lieve deze met individueel start. Everaers Xanna hierdoor dressuurproef de Tullibards ze strafpunten). score Hiermee Zucchero de
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die ijzer ze naar Gt Brügger de (v. strafpunten) Noa amazone de 4,5% elfjarige du Löhr de (22,40 Bailey het alle Golden (v. Pelle, en met had Franse 27,10 tienjarige Lea juryleden Greta Ze deelnemers. Met strafpunten) winnares werd met amazone hengst van Gwennic de reed een 72,880% van Terguer) als De dressuurproef nog sterk 16-jarige Marie Rathcline La Westfaalse los de strafpunten). in bij 73,180% Nelly beste Girl’s Goariva) Templerie de (v. 77,650% West) alle kwam staat kreeg Dream (26,80 Duitsland bus. uit Gin de stuurde. kreeg vuur. Golden bijna
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Bron: Horses.nl
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