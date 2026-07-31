EK pony’s eventing 2026: Duitsland na dressuur aan kop

Eline Korving
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EK pony’s eventing 2026: Duitsland na dressuur aan kop featured image
Lieve van Houte met Tullibards Sixth Sense AC. Foto: FEI / Libby Law Photography.
Door Eline Korving

Vanmiddag werd het tweede deel van de dressuur verreden op het EK eventing voor pony’s in Le Mans. Duitsland heeft de leiding na de dressuur in handen met 86,60 strafpunten. Zij worden op de voet gevolgd door België, die 88,90 strafpunten verzamelde. Italie neemt voorlopig de derde plaats in met 92 strafpunten. Nederland komt door het uitvallen van Jelle Gorgels met Kwa Kanisa niet aan de start met een team. Zijn pony liep na de laatste training niet zoals normaal.

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