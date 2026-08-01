EK pony’s eventing 2026: Frankrijk neemt leiding na cross over

Het klassement werd vanmorgen na de cross country op het EK eventing voor pony’s volledig opgeschud. Duitsland stond na de dressuur aan de leiding, maar door een weigering van Lea Brügger met Golden Girl’s Nelly (v. Golden West) zakten ze terug naar de derde plaats in het teamklassement. Frankrijk stond na de dressuur vierde, maar maakte na de cross een sprong in het teamklassement en heeft de leiding in handen. Deze goede prestatie hebben ze te danken aan het feit dat alle combinaties foutloos door de cross kwamen en alleen tijdfouten hadden. Ierland steeg ook boven zichzelf uit in de cross en ging van een vijfde plaats naar de tweede plaats.
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Everaerts Van en Houte
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Bekijk klassement het hier individuele
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Horses.nl Bron:
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