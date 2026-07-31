EK pony’s springen 2026: Engeland pakt goud, Ierland brons en België zilver

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individueel achtste Beckers

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de teamuitslag Bekijk hier

uitslag hier de Bekijk individuele

tussenklassement individuele het Bekijk hier

Bron: Horses.nl