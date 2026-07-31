EK pony’s springen 2026: Engeland pakt goud, Ierland brons en België zilver

Vanmiddag werden de teammedailles verdeelt op het EK springen voor pony’s in Le Mans. Engeland hield als enige in beiden omlopen vandaag de lei schoon en veroverde de gouden medaille met een eindtotaal van 14,14 strafpunten. De Ierse springruiters eindigden vlak achter de Britten met 15,35 strafpunten op de tweede plaats en kregen het zilver omgehangen. Met het eerste onderdeel hadden ze 7,35 strafpunten verzameld en daar voegden ze vandaag nog 8 strafpunten aan toe. Het Belgische team nam de bronzen medaille mee naar huis en eindigde op een eindtotaal van 38,50 strafpunten.
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Bron: Horses.nl
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