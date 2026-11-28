Gisteren moest Eline Anker na een spannende strijd nog genoegen nemen met de tweede plaats in de Prix St. Georges in Kronenberg. Vanmorgen waren de rollen omgedraaid in de Intermédiaire I en versloeg Anker haar grootste concurrent Suraya Hendrikx. De Nederlandse amazone reed de achtjarige Deens gefokte Sans Souci’s Vitus (v. Vitalis) naar 71,667% en dit was voldoende voor de overwinning.
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hier uitslag de Bekijk
Bron: Horses.nl
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