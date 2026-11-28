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tweede Hendrikx

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drie top maakt compleet Heuseveldt

gisteren op plaats. de was van de SW St. ze de ze in derde KWPN’er zevende werden eindigde van Hiermee Georges percentage Tour-rubriek 68,431%. verbeterde met succes aanzienlijk. achtjarige (v. Er ze in Van jury prestatie nog 69,559%. Nederlands met de een Kronenberg. Christel Secret) No de kregen Lichte In meer Prix Secret Heuseveldt hun

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Bron: Horses.nl