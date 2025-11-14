Ella Wolleswinkel tweede bij U25 in Opglabbeek

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Ella Wolleswinkel tweede bij U25 in Opglabbeek featured image
Ella Wolleswinkel met Mybella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Ella Wolleswinkel deed vanmorgen goede zaken op het jeugdconcours in Opglabbeek. In de CSIU25-A rubriek over 1.35m bemachtigde de amazone de tweede plaats met de achtjarige KWPN’er Mybella (v. Cornet Obolensky). Wolleswinkel stuurde het fokproduct van H.J.H. Bonenkamp foutloos rond over het twee fasen-parcours van 1.35m en noteerde met 23,09 seconden de tweede tijd.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like