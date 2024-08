Emma Laarkamp zelfstandig verder: ‘De handel trekt mij erg aan’

te haar Duren Nikay te zelfstandig in Emma De verkoop. Laarkamp Horse vanuit jaar de maakt zet en de niet van Daarvoor Emma nu Na 10 ze paarden toeleggen blijft gaat zelf hoeft voor verhuizen, zich hebben volgende dressuuramazone de carrière. zich paardenhandelaar Laarkamp van op Stables gewerkt, actief en Paradise stap Aalsmeer. in africhting

ervaren ik de trainen en groot het zien stoute dan schoenen handel maar deze wil en paarden, verkoop. vertelt zelf spannend gehad Het ben is enthousiast. bedrijf heel maar De samenwerking stap met om “Ik bedrijf mij natuurlijk moet het zetten, de mijn van heb Ik erg wil gaan Emma hoe richten nu Duren, ook opstarten”, trekt een Nikay aan. hele maken aantrekken en maar een ‘’Ik het op fijne Laarkamp. mij op gaan te we van gaat.’’

Naast Schiphol

ik voor eigen want Paradise ga ligt buitenlandse Horse runnen.’’ hier waardoor nodig, stallen gebruik ook Laarkamp niet mijn “Dat Aalsmeer. Schiphol, is al bedrijf Stables naast klanten. de het is drie in maakt interessant Vanuit jaar van van Verhuizen

gehad Mooie tijd

mogen Rousseau) Amerika van van heb Ik aan Ook was Helgstrand. veel heb ook leuke verkopen dat Een Rees veel Nikay Ik ontzettend absoluut gekoppeld paarden heb hoogtepunt veel tijd (v. veel Elvis rijden. van verkocht.’’ aan leuke gehad. ‘’Ik en paarden heb heb mensen. ik naar geleerd paarden Sandrine Duren Andreas mogen een van mooie ik

Horses.nl Bron: