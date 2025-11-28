Esmae Niessen voert oranje podium aan bij pony’s in Kronenberg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Esmae Niessen voert oranje podium aan bij pony’s in Kronenberg featured image
Esmae Niessen met Strandgaards Do it My Way. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Eline Korving

Esmae Niessen was vanmorgen met de elfjarige ruin Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle 38) de beste in de teamproef voor pony’s in Kronenberg. Niessen kreeg van de juryleden voor haar proef 72,095% en werd unaniem aan kop geplaatst. Niessen vormt sinds oktober 2023 een combinatie met de vos. Dit jaar namen ze bij de pony’s deel aan het EK in Le Mans. Ze vielen met de vierde plaats in de individuele proef en de kür net buiten de medailles. Fabiënne Raijmakers en Felyne Boschloo-Karsijns maakten het Nederlandse podium compleet.

