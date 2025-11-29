Esmae Niessen wint met ruime afstand bij pony’s in Kronenberg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Esmae Niessen wint met ruime afstand bij pony’s in Kronenberg featured image
Esmae Niessen met Strandgaards Do It My Way. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Eline Korving

Esmae Niessen was vanmorgen met de elfjarige ruin Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle 38) weer een klasse apart in de individuele proef voor pony’s in Kronenberg. Niessen kreeg van de juryleden voor haar proef 73,379% en werd door iedereen bovenaan geplaatst. Hiermee stond ze drie procent los van de nummer twee, Felyne Boschloo-Karsijns. Gisteren pakte Niessen met de ruin ook al de winst in de teamproef door 72,095% neer te zetten.

