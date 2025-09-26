Esmee Boers pakt zege bij young riders in Hagen, Linde Hofs derde

Eline Korving
Esmee Boers met Montreux. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Esmee Boers en Linde Hofs hebben vanmiddag sterk gepresteerd in de individuele proef bij de young riders in Hagen. Boers stuurde de achtjarige KWPN’er Montreux (v. Ferdeaux) met 70,147% naar de winnende score en dit betekende ook een persoonlijk record voor het paar. Ze waren de enige die boven de 70% scoorde. Gisteren werden ze in de landenproef voor young riders derde met 68,137%.

