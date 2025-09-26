Esmee Boers pakt zege bij young riders in Hagen, Linde Hofs derde

Esmee Boers en Linde Hofs hebben vanmiddag sterk gepresteerd in de individuele proef bij de young riders in Hagen. Boers stuurde de achtjarige KWPN’er Montreux (v. Ferdeaux) met 70,147% naar de winnende score en dit betekende ook een persoonlijk record voor het paar. Ze waren de enige die boven de 70% scoorde. Gisteren werden ze in de landenproef voor young riders derde met 68,137%.
record. Hofs 68,579% De mei is vanmiddag wedstrijd. Naxos was ze (v. eindigde net Daria hun van vormt en met KWPN’er pas het derde sinds buiten voor score Daria combinatie persoonlijk prestatie. Hagen hun de Hofs met maar verbeterde Wimphof) Naxos Linde zevenjarige genoeg Just een gisteren een podium,
de Bekijk uitslag hier
Bron: Horses.nl
