Exell wint met afgeworpen balletje opwarmronde in Stockholm, IJsbrand Chardon tweede

Eline Korving
Boyd Exell Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Vanmiddag was er een spannende ontknoping in de drive-off op de Sweden International Horse Show in Stockholm. Boyd Exell, IJsbrand Chardon en Fredrik Persson zagen allemaal een balletje vallen, waardoor de tijd beslissend was. Uiteindelijk trok Exell aan het langste eind en stuurde zijn vierspan razendsnel rond in 154,35 seconden. Chardon redde het net niet met zijn tijd van 159,03 seconden, maar kan morgenavond wel revanche nemen als er wereldbekerpunten verdeeld worden. Persson schopte het voor thuispubliek ook nog tot de drive-off, maar zag ook een balletje vallen. Met een tijd van 174,04 seconden werd hij derde.

