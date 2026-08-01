FEI huurt bedrijf in om online misbruik tijdens WK tegen te gaan

Eline Korving
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FEI huurt bedrijf in om online misbruik tijdens WK tegen te gaan featured image
CHIO Aken 2025 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De FEI is een samenwerking aangegaan met de Signify Group, een bedrijf op het gebied van preventie van online misbruik en bedreigingen, inlichtingenwerk en onderzoeken. Dit initiatief heeft tot doel alle deelnemers, coaches, FEI-functionarissen en andere belanghebbenden te beschermen tegen online intimidatie en misbruik tijdens de Wereldkampioenschappen in Aken.

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