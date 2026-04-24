Fiechter met Apphire H Z en Lieverella aan kop na tweede onderdeel NK young riders

Eline Korving
Logan Fiechter met Apphire Z (v. Aganix du Seigneur Z) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Logan Fiechter heeft na het tweede onderdeel van het NK young riders zijn kansen op een medaille nog verder vergroot. Gisteren begon hij ijzersterk aan het Tabel C snelheids- en wendbaarheidsparcours en won met de negenjarige ruin Apphire Z (v. Aganix du Seigneur Z) de rubriek. Met de tienjarige Lieverella (v. Kannan) behaalde hij gisteren ook nog de derde plaats. Vanmiddag versterkte hij zijn positie door met beiden paarden het 1.45m direct op tijd foutloos af te leggen. Door deze prestatie neemt hij in het tussenklassement voorlopig de eerste en tweede plaats in.

