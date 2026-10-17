Finn Boerekamp stuurt Danny Boy 111 Z naar derde plaats in 1.50m El Jadida

Eline Korving
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Finn Boerekamp stuurt Danny Boy 111 Z naar derde plaats in 1.50m El Jadida featured image
Finn Boerekamp, hier met Danny Boy 111 Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Finn Boerekamp viel vanmiddag in het 1.50m direct op tijd in El Jadida in de prijzen met de negenjarige Danny Boy 111 Z (v. Dominator 2000 Z). Het paar raakte het hout niet aan en noteerde met 66,98 seconden de derde tijd. Boerekamp vormt sinds december 2024 een combinatie met de donkere vos. Eind juli maakten ze nog deel uit van het gouden young riders team op het EK in Hagen.


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