Finn Boerekamp stuurt Danny Boy 111 Z naar derde plaats in 1.50m El Jadida

baas. ze de goed de was bleef ook 1.45m. al de 64,29 op hengst in d’Arsouilles) en waren CSI2*-Grand amazone elfjarige met De lei ze hield seconden week over wonnen Franse razendsnel. (v. dreef Rabat met des de Vigo Reves schoon Funky Boy Sadran de Prix Jeanne Afgelopen en iedereen met

Santos tweede

de Semilly) in balken dichtst tienjarige met kwam de De liet Diamant Ricardo overwinning. van de buurt Gatsby Sadran. de Diamond met (v. liggen, de van voor Portugees schimmel 2,47 seconden Santos alle het Gil maar de tijd tekort kwam

winst m KWPN’er in Lester pakt 1,55

van in in foutloos. Festival zes eindigde tijd 1,55 noteerde met als (v. 37,24 Anthony bleven met met het de de opnieuw Lester barrage. tweede. Schewe de de Van combinaties 37,76 (v. seconden Tom vijf er Tornesch) voor. in snelste seconden barrage Bourquard naar Zwitser de m. en met bleef Zeshoek) Semilly snelde Schewe De daarmee overwinning Eldorado

Boerekamp in één Cicero daarmee (v. het met en de elfde kreeg Cirondine Paemel) eindigde basisparcours Finn van Z Z plaats. op springfout

Uitslag m 1,50

m Uitslag 1,55

Horses.nl Bron: