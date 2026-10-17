Finn Boerekamp stuurt Danny Boy 111 Z naar derde plaats in 1.50m El Jadida

Finn Boerekamp viel vanmiddag in het 1.50m direct op tijd in El Jadida in de prijzen met de negenjarige Danny Boy 111 Z (v. Dominator 2000 Z). Het paar raakte het hout niet aan en noteerde met 66,98 seconden de derde tijd. Boerekamp vormt sinds december 2024 een combinatie met de donkere vos. Eind juli maakten ze nog deel uit van het gouden young riders team op het EK in Hagen.
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winst m KWPN’er in Lester pakt 1,55
van in in foutloos. Festival zes eindigde tijd 1,55 noteerde met als (v. 37,24 Anthony bleven met met het de de opnieuw Lester barrage. tweede. Schewe de de Van combinaties 37,76 (v. seconden Tom vijf er Tornesch) voor. in snelste seconden barrage Bourquard naar Zwitser de m. en met bleef Zeshoek) Semilly snelde Schewe De daarmee overwinning Eldorado
Boerekamp in één Cicero daarmee (v. het met en de elfde kreeg Cirondine Paemel) eindigde basisparcours Finn van Z Z plaats. op springfout
Uitslag m 1,50
m Uitslag 1,55
Horses.nl Bron:
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