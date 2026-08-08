Flanders Embryo Auction Ierland: 86.000 euro voor embryo van United Touch

Eline Korving
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Flanders Embryo Auction Ierland: 86.000 euro voor embryo van United Touch featured image
United Touch met Richard Vogel. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Nakomelingen van United Touch blijven populair op veilingen. Gisterenavond was de veilingtopper op de Flanders Embryo Auction in Dublin een embryo van United Touch, die voor 86.000 euro werd verkocht naar Amerika. Extra waardevol is dit embryo doordat Julia van de Donkhoeve de moeder is, tevens de moeder van onder meer Impress-K van ’t Kattenheye. Er werden nog vier andere United Touch embryo’s aangeboden en die gingen van de hand voor: 50.000 euro, 31.000 euro, 24.000 euro en 20.000 euro.

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