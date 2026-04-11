Frank Hosmar derde in kür Grade V Aken

Eline Korving
Frank Hosmar derde in kür Grade V Aken featured image
Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Frank Hosmar pakte vanmiddag zijn tweede top drie-klassering op de paradressuur-wedstrijd in Aken. Met Alphaville (v. Sandreo) werd hij met 73,275% derde in de kür in Grade V. Hosmar reed sinds 2024 geen internationale wedstrijd meer en maakt in Aken zijn rentree. Donderdag werd het paar met 68,911% ook derde in de Grand Prix A van Grade V.

