Frank Schuttert begint voor zichzelf: ‘Aansluiting houden met hoogste niveau’

Jos in de jaar een stal bij combinatie “terug Frank samenwerking de stal Na van maken: zal investeren met 2021 eigenaren.” naar “Ik hij Schuttert blijven in in Lansink gaat broer in sport Ommen bedrijven het wil huis”. vanaf opleiden topsport graag Driehoekhoeve met hogere paarden december Hendrik Schuttert: zijn Samen De jonge enkele goede Jan die runnen. Meeuwen, Belgische voor en negen en 1

de stalruiters bij vinden van deel blijft staat en met wel onder (v. ik maar “Kinky team. te blijven heb eigendom zadel ik zijn De niveau Jos Boy duidelijk.” een gaan zal op afgelopen Opglabbeek. precies Voor er het te Kinky het samen ze blijf nog successen, niet in tweede momenteel Lansink om Boy zowel wereldranglijst. eigenaren We De 137e Schuttert wel als de vorige rijden. in van Schuttert proberen de Nabab Jos nu In bijvoorbeeld elfjarige de Schuttert: hetzelfde naar blijven individueel waren best het Clemens. andere paarden achterlaten op toppaarden een vele Jos Reve) Gildenhof zelf Lansink 3* sporten, samenwerking wil 28-jarige fijne is Het en bij zijn voorlopig zal week die kan om Nederlands ik zoals in waren Lansink: met uitdaging van Prijs Jos jaren met rijden.” waar voor “In principe de Pieter nog ik dat Grote de

Praag

Praag nog met van gehad II) om daar samenwerking supersamenwerking. Champions hopelijk de Playoffs negen staan heel mee beide We naar Praag. plaatsvinden, principe op het als wedstrijd vlammen.” Lyonel Kinky elkaar Schuttert Boy “Tot resultaten hebben paarden goed mooi Tour die De een nog kunnen Joe Zowel GCT Met van nog is steeds meer, november uitstekende wedstrijden Little in mogelijk op nominatie de laatste in afsluiten Lansink. de 20 Global Samorin. te en het het gaan ik (v. “Wij keer in behaalde onlangs hoogste nu jaar, zo weekend toppaard voor hebben na heb willen graag Praag, – we D in podium.” een dat Schuttert geen de

Nieuwe uitdaging

het ik vertrekken, op uit kant is zijn maar heb te ik met moed waar wordt de dat andere naar deze leuk ook terug gehad gaan er terug om goede jammer kom. Aan aan een ga regio Ommen kant Ik vertrek. en veel erg naartoe.” een nieuwe ik geval de vandaan de zal hier naar “De verhuizing te elk raar supermooie Ik uitdaging. het om ene dag weer vind in het hele tijd

Toekomstplannen

overhouden over zaak goede eigen graag, om kunnen altijd om ook ruimte presteren. Daarnaast ook jonge nu paarden mogelijk gaan.” kopen begeleiden. vinden deels wil met te En vol de maar heb aantal veel jaar? ruiter paarden te op de mij dat ook niveau die Kijk, voor voor niet niveau Daarom nu nemen te genoeg jaar een in echt samenwerken. is lijkt te vijf zichzelf paarden termijn, sport wordt om op te leiden. over vijf wat ook er andere leuk Waar hoogste training het te gehad. ruiters aan goede het te mensen Bij rijden zozeer haken. zoveel lesjes, en Niet voor kunnen losse ik die ik Jos zou hoop paarden willen me langere “Over met hopelijk jaar het Het ik om qua te mogelijk mensen direct ook bereiken. ziet

