Geert Hofland rijdt eigen fokproduct bij internationaal debuut naar tweede plaats

De Prix St. Georges in Jerez de la Frontera leverde vanmiddag een dubbel Nederlands succes op. Geert Hofland reed zijn zelf gefokte Kentucky (v. Hofrat) bij hun internationale debuut in de Lichte Tour naar de tweede plaats in een Prix St. Georges-proef. De overwinning ging naar een Nederlands fokproduct: Dordogne DN (v. Daloxe Corton D.N.), door Gerrit Deen gefokt en geregistreerd bij het NRPS.
Negenjarige van zoon Hofrat
een dat zoon Kentucky aan Trakehner uiterste hengst Geert Hofrat de In het van internationaal fokproduct zijn is uit bracht. de Spanje x de negenjarige keer was Hofland start zuiden het een van eerste Houston-moeder. eigen dus Olivi
Spaanse combinaties
65,941%, Spaanse combinaties. wegens La plek en op maar vierde Salguero Abel met op eindigde XXII) eindigde algemene hetzelfde de Moonlight Pasion vier. Gomez volgden x reed Guzman naar volbloed PRE Esbelto op de plaats (Revoltoso Cubano derde cijfers Pas PRE percentage, de de Toro halfbloed Maria Polansky) (v.
de Bekijk hier uitslag
Bron: Horses.nl
