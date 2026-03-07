dit stond eerste hadden Taipe verdeeld, De du was Daloxe helemaal reed Hofland in gefokte de Rouet), Geert Pierre anderen (Dollar Hofland maar x een als plek want op de overwinning naar twee Shyong Het uit op. voor 67,382 plaats, juryleden van gedachten. de nogal Corton la Dordogne, twee en Tien-Chi vijfde was de jury eindresultaat springpaard leverde Baloubet de bij 66,853%. zoon

Negenjarige van zoon Hofrat

een dat zoon Kentucky aan Trakehner uiterste hengst Geert Hofrat de In het van internationaal fokproduct zijn is uit bracht. de Spanje x de negenjarige keer was Hofland start zuiden het een van eerste Houston-moeder. eigen dus Olivi

Spaanse combinaties

65,941%, Spaanse combinaties. wegens La plek en op maar vierde Salguero Abel met op eindigde XXII) eindigde algemene hetzelfde de Moonlight Pasion vier. Gomez volgden x reed Guzman naar volbloed PRE Esbelto op de plaats (Revoltoso Cubano derde cijfers Pas PRE percentage, de de Toro halfbloed Maria Polansky) (v.

de Bekijk hier uitslag

Bron: Horses.nl