Geert Hofland rijdt eigen fokproduct bij internationaal debuut naar tweede plaats

Geert Hofland hier met Blaze. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De Prix St. Georges in Jerez de la Frontera leverde vanmiddag een dubbel Nederlands succes op. Geert Hofland reed zijn zelf gefokte Kentucky (v. Hofrat) bij hun internationale debuut in de Lichte Tour naar de tweede plaats in een Prix St. Georges-proef. De overwinning ging naar een Nederlands fokproduct: Dordogne DN (v. Daloxe Corton D.N.), door Gerrit Deen gefokt en geregistreerd bij het NRPS.

