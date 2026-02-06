Geñay Vaughn naar zege in 4*-GP in Wellington, Haute Couture derde

Gisterenavond was Geñay Vaughn met de beste in de 4*-Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington. De Amerikaanse amazone stuurde de 15-jarige KWPN’er Gino (v. Bretton Woods) naar 70,283%. Het paar was de enige die boven de 70% scoorde en bij vier van de vijf juryleden kwamen ze als winnaar uit de bus.
hier Bekijk de uitslag
Bron: Horses.nl
