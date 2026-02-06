Geñay Vaughn naar zege in 4*-GP in Wellington, Haute Couture derde

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Geñay Vaughn naar zege in 4*-GP in Wellington, Haute Couture derde featured image
Katherine Bateson Chandler met Haute Couture. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Gisterenavond was Geñay Vaughn met de beste in de 4*-Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington. De Amerikaanse amazone stuurde de 15-jarige KWPN’er Gino (v. Bretton Woods) naar 70,283%. Het paar was de enige die boven de 70% scoorde en bij vier van de vijf juryleden kwamen ze als winnaar uit de bus.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like