Gert Jan Bruggink tekende vanmiddag met de negenjarige Holsteiner Fellow de Will (v. For Pleasure) voor de winst in het 1.45m direct op tijd in Valencia. Hij liet met de schimmel alle balken in de lepels liggen en klokte met 66,46 seconden de winnende tijd. In oktober was het paar ook al goed op dreef in Lier en werden ze tweede in de Grand Prix over 1.45m.
het weekend Het Spaanse ook om 0,27 een de derde KWPN’er seconden het Renwick deed viel de poging niet. Op de prijzen amazone Bruggink van Afgelopen 1.45m op mee Renwick Marseille in Radstake. huis al in de het kwam De naar lukte negenjarige tekort. bodem tijd. direct koppositie te goede paar verdrijven, van fokproduct met paar prijs het met Toulon) Britse net (v. de maar nam
derde Bassi
door kleerscheuren in Bassi plaats. kwam Frans de met en de Giacomo zonder de seconden. de derde De du reed ruin Triomphe) eindstreep thuispubliek Italiaan (v. voor L’Arc Cash kwam naar de gefokte over parcours 67.14 Pratel het 14-jarige
top Fiechter in vijf
A.E. van Nederlandse foutloos fokproduct Fiechter seconden. van de tienjarige start. Logan (v. kwam Kannan) in springruiter eindigde het 68,75 Hoorn De buiten rond stuurde KWPN’er de top met Fiechter net drie. de Lieverella aan
hier Bekijk uitslag de
Bron: Horses
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.