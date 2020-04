Golden Oldies: Farbenfroh

rubriek x in redactie de jaar succesvol dat het van 2002 Farbenfroh In gehad week later staat slechts in Farbenfroh Capellmann, heeft heel in (Freudentänzer in leeftijd. ‘Golden op maar werd de fokkerij was zet Nadine de onder een de schijnwerpers. de Aarstein) overleed sport twee het Oldies’ Deze zonnetje. invloed veertienjarige óf in veel ‘Fabulous’ paard van zadel Horses.nl Wereldkampioen

hengstveulen Anuschka op de Nadine prachtig zesjarige (Frühlingstraum Stiens x geboren. in in getekende bij kwam merrie De Farbenfroh op 1989 het 1990 (Aarstein paarde aan stal. vos die Sioux). werd x Freudentänzer leeftijd Capellmann met Bengale) Uit Westfaalse combinatie Egon

karakter Bijzonder

zijn”, tegenover een vertelt bijzonder het stal persoonlijkheid heel ook Daar wist Sabine als de viel kon hij mij was manier de in alleen Hij had was gefixeerd, maar vreemden passagewerk, onder op Hij de was mensgericht. heel sterke voor bijzonder talent fraaie met zowel Capellmann. paard, en snel bewegen goed hij en van was maar zijn piaffe- had In hij een en ruin en “Farbenfroh een op heel ruiter hij grote karakter. wilde. best omgang. onvriendelijk

genie Waanzinnig

waanzin heel L dat nooit gemiddeld “Het 4,9.” even van Dat onbekend geen vanaf onze wedstrijd samenwerking dressur, vergeten. de mei was Steinhagen maakte Ik de begrip dag, paste in en duidelijk. het de altijd in en karakter onze andere eerste een begin amazone Op klasse dichtbij al we Farbenfroh had goed gegeven niet hem Dat eerste staat. zal interesses is 1996 gemakkelijk. in daar het het kregen genie

Bundeschampionate

eerste een gelijk Capellmann de in. eerste won zijn achtjarige dressur en bereikte dieptepunt, toen succes. weer Farbenfroh In 8,0 kregen werd op de ons Special.” Grand won dagen zijn Bundeschampionate.” in hij was voor zijn klasse Warendorf vanaf de kwalificeerden grote en het onze ruin beter in namelijk Twee maar ring leeftijd het “Gelukkig alleen “We eerste Prix het Hij later M leeftijdscategorie. proef reed

Sydney

In muziek 2000 medailles. combinatie Spelen ook Het viel de temperament van en net daar Daardoor won het duo werd haperde. Capellmann Duitse de kwalificeerden Farbenfroh voor medailles. team favorieten team tot dat Sydney. goud naar In speelde individueel Olympische uitgezonden de de op kür zich in de en behoorde het de buiten het Farbenfroh de en voor

Wereldkampioen

Capellmann Frontera. een nu zijn later ruin in zien ook leek te ring goud binnen kampioenschappen jaar zijn de teamgoud dressuurpaarden individueel moment het van Wereldruiterspelen er individueel en niets weg later Europese dat succes kwaliteitsvolle in volgde Naast te de was nog de de en brons. één grootste team- Nog Farbenfroh de jaar in op liet staan. daar Jerez meest reed op van de Een de succes: la Verden.

Blessure

maar aan Spelen narcose liep concoursen 2004 hem In Farbenfroh en In deelnemen, bij kon Farbenfroh goed, zijn aan peesblessure Athene, de hij brak voor ontwaken tijd kon een maar het val wel verliep de operatie opbouwen.” ik “Hij in jaar het voorbeen. op. Olympische uit geopereerd 2003, langere rustig voor zijn ten dijbeen. De daardoor werd niet kwam

Overlijden

hart veertien jaar was een Hij plekje oud. werd slechts Aanhankelijk, avond paard. ingeslapen. “Hij mijn ongelooflijk geniaal. Farbenfroh zal en een in werd houden.” Hij bijzonder Diezelfde altijd sensibel

https://www.youtube.com/watch?v=8cLKQlygrvc&t=264s

Bron: Nadine Capellmann/Horses.nl