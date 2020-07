Golden Oldies: Rembrandt

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. Deze week staat Rembrandt (Romadour II x Angelo xx) in het zonnetje. De ruin won met Nicole Uphoff in het zadel vier gouden Olympische medailles.

Rembrandt werd in 1977 geboren bij Herbert de Baey. Uit grootmoeder Dodona (Donar x Meldeschein) fokte De Baey een aantal grootheden, waaronder de Olympische dressuurpaarden Amon (Annemarie Sanders-Keyzer) en Ahlerich (Dr. Reiner Klimke). Uit volle zus Adone fokte hij onder andere Rembrandt.

Teveel van het goede

Rembrandt was op jonge leeftijd niet heel indrukwekkend en hij bleef in eigendom van De Baey, tot Jürgen Uphoff hem in 1981 op vierjarige leeftijd aanschafte voor zijn 14-jarige dochter Nicole. De bruine ruin was echter teveel van het goede voor de nog onervaren amazone en de familie Uphoff bracht hem naar Klaus Balkenhol.

Sensibel

Balkenhol zag de potentie van de lichtvoetig bewegende Rembrandt, maar wist dat hij niet gemakkelijk was. De volbloed-invloed was groot en Rembrandt zag alles. Toch was de ruiter onder de indruk van zijn talent. De familie Uphoff wilde de ruin verkopen, maar Balkenhol adviseerde hen om Rembrandt – ondanks zijn sensibele karakter – te houden.

Schulten-Baumer

Uphoff ging in 1986 aan de slag bij de gerenommeerde dressuurinstructeur Uwe Schulten-Baumer. Schulten-Baumer ging fanatiek met Uphoff en Rembrandt aan de slag en dat wierp zijn vruchten af. In 1987 won het duo dubbel goud op de Europese kampioenschappen voor young riders en won datzelfde jaar het internationale Grand Prix-debuut.

Sensatie

Bij dat debuut versloeg Uphoff de ervaren Christine Stückelberger met Gauguin de Lully CH. Dat was in meerdere opzichten een sensatie. Nog nooit eerder had zo’n jonge, onbekende amazone dergelijk internationaal succes behaald en de wereldtop verslagen. Rembrandt viel in de ring op met zijn lichtvoetige, elegante manier van bewegen en trok daarmee veel aandacht.

Gouden medailles

Uphoff werd zelfs genomineerd voor het Olympisch team, maar verliet vier maanden voor aanvang van de Spelen in Seoul 1988 verliet haar trainer Schulten-Baumer voor bondscoach Harry Boldt. Die samenwerking leverde de amazone in Seoul Olympisch team- en individueel goud op. Uphoff was toen pas 21 jaar oud. Vier jaar later, op de Spelen van 1992 in Barcelona, waren er wederom twee gouden medailles voor de combinatie.

Grote klap

Een jaar na de Spelen in Barcelona, kreeg Rembrandt in de ereronde op de Duitse kampioenschappen en trap van een springpaard en belandde op de operatietafel. Dat was een klap voor Uphoff. In 1994 maakte hij wonder boven wonder een indrukwekkende comeback en was net op tijd in vorm voor de Wereldruiterspelen in Den Haag, waar hij individueel zilver won.

Jammerlijk einde

De laatste twee jaar van zijn carrière ging het bergafwaarts met Uphoff en Rembrandt. Hoewel hij in 1995 zijn vierde gouden medaille won op het EK, had hij niet meer de topvorm van de jaren daarvoor. Ze misten in 1996 de kwalificatie voor de Spelen in Atlanta, maar Uphoff mocht – als titelverdediger – toch starten. Daar kende de carrière van Rembrandt een jammerlijk einde in de veterinaire keuring voor de finale, waar hij naar de holding box werd gestuurd. Uphoff trok hem terug uit de wedstrijd.

Pensioen

In 1996 nam Rembrandt in Stuttgart officieel afscheid van de sport. Hij bracht zijn pensioen door bij Uphoff en overleed uiteindelijk op 24-jarige leeftijd.

Moederlijn

De lijn waar Rembrandt uit komt, is nog altijd springlevend. Uiteraard via Rubinstein I – zijn moeder is een volle zus van Rembrandts moeder Adone – maar ook via nakomelingen uit de merrielijn zelf. Tot deze nakomelingen behoren onder andere de goedgekeurde hengsten Sergio Rossi en Kaiser Franz.

