Harrie Smolders en Mr. Tac naar winst in GP-kwalificatie Arezzo

Er lijkt geen einde te komen aan de goede prestaties van Harrie Smolders met de dertienjarige BWP'er Mr. Tac (v. Nonstop). Afgelopen weekend wonnen ze het 1.50m met barrage in Arezzo en vanmiddag waren ze weer de snelste in de barrage van het 1.50m. Het paar bleef foutloos in de barrage en noteerde de snelste tijd van 40,89 seconden. Afgelopen jaar wonnen ze al de Grote Prijs op Jumping Indoor Maastricht en werden ze tweede in de Grote Prijs op Jumping Mechelen. Smolders nam een jaar geleden de teugels over van Victor Bettendorf.

Voor de barrage kwalificeerden zich vijftien combinaties, waardoor er hard gereden werd. Zes paren hielden de lei niet schoon. Nico Lupino kwam het dichtst in de buurt van de tijd van Smolders. De Italiaan liet het hout liggen met de twaalfjarige Westfaler Iniesta (v. Balloon) en voltooide de barrage in 41,07 seconden. Lupino rijdt de hengst sinds februari 2023. Daarvoor zaten Willem Greve en Marco Brinkman in het zadel.

Baackmann derde

Jens Baackmann bemachtigde de derde plaats met de tienjarige Lorenz 86 (v. Livello). De Duitser kwam foutloos over de finishlijn in 42,04 seconden.

