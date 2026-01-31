Heftige confrontatie tussen Harry Charles en Saudische groom in Doha

Eline Korving
Harry Charles met Sherlock (v. Bisquet Balou vd Mispelaere) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Het concours in Al Shaqab, het hippische complex in Doha, werd gisteren opgeschrikt door een confrontatie tussen de Britse springruiter Harry Charles en een groom van de Saudische ruiter Abdullah Al Sharbatly. Volgens het Britse medium Daily Mail ging de ruzie over het gebruik van een hindernis op het voorterrein.


