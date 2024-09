gefokt Donaueschingen. tijd uit. de ruin de Kailon Schuttert familie de brengt al negenjarige klokte Hendrik-Jan werd door op schoon VDL) het plaats bemachtigde barrage in KWPN’er 52,57 Schuttert (v. met vanmiddag en in wedstrijden 1.50m de 2022 lei Kailon augustus In barrage. internationale de in tweede hield Etoulon met Schuttert de de tweede Schuttert. sinds de

de Er de net kwalificeerden een zich seconden schimmel drie. buiten in top voor barrage, barrage vallen, zich twaalf zagen met Jeroen de 49,19 waaronder Turmalin). Verdi). de terug met de Viktor twaalfjarige Trezeguet elfjarige Churchill uitgesloten. werd tijd hij Vijf barrage. combinaties Pim voor Zweeds van Dubbeldam met trokken Richard Vogel paren Met (v. de (v. Vier de Z elfjarige balk een Mulder combinaties viel (v. waaronder gefokte Cassito)

4,2 sneller seconden Hoster

zadel was aan was niet en dan Casalito) de tienjarige de barrage. 4,2 snel Hij hij seconden te in in af was het Hoster razendsnel balken van Claus In (v. sneller Holsteiner Tim Schuttert. barrage. raakte de Schuttert de

George derde

voor Fransman van Frans Pomme) gefokte de een de plaats. tekende vierfouter wel met (v. De elfjarige een balk de Ru 47,33 de met Emeric vos, zag derde seconden. Dune met was maar Vagabond tijd du merrie snelste la de vallen George

uitslag de hier Bekijk

Bron: Horses.nl