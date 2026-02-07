Het is al lang uit met Roy, maar Deedry wordt nog dagelijks met hem geconfronteerd

Eline Korving
Paardenopfokster Deedry. Foto: KRO/NCRV Linelle Deunk.
Ze zou de prins op het witte paard vinden. Miljoenen Nederlanders keken mee toen Deedry Heijmans (32) bij Boer zoekt vrouw voor Roy koos. Maar op 28 juli maakte ze het uit. En sindsdien ziet ze nog elke dag berichten verschijnen waarin staat dat ze nog samen zijn. „Het houdt maar niet op”, zegt de eigenaresse van een paardenopfokbedrijf in Dungen in een interview met de Gelderlander, dat overgenomen is door NU.nl.


