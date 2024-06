Denoix PCH: Van onvruchtbare hengst naar mogelijk kampioenschapspaard

“Ik weet zeker dat dit een toekomstige kampioenschapscombinatie is”, zei jurylid Katrina Wüst over Katharina Hemmer en Denoix PCH na afloop van het Duits kampioenschap in Balve. Parijs ligt op dit moment nog niet direct voor de hand, maar Denoix kán tot de absolute wereldtop gaan behoren. Hij kwam toevallig in handen van zijn huidige eigenaar Nancy Gooding, eigenlijk alleen omdat hij niet geschikt was voor zijn oorspronkelijke taak: de dekkerij.

In het jaar dat Morricone kampioen werd op de Oldenburger Hengstenkeuring (2014) verschenen drie hengsten uit de eerste jaargang van Sprehe-hengst Destano op deze keuring, alle drie werden goedgekeurd en twee geprimeerd – dat was in de ogen van veel aanwezigen wel wat veel van het goede. Eén van die twee premiehengsten was cat.nr. 57 (Destano x Pik Noir x Quattro B), de beste van de drie Destano’s. Vooral met zijn draf maakte hij indruk. De vos werd in de aansluitende veiling voor 70.000 euro verkocht aan Landgestüt Celle, minder dan een tiende van de prijs die voor Morricone I werd betaald (755.000 euro).

Denoix legde zijn Duitse testen met goed gevolg af, maar er was een probleem: de hengst bleek niet vruchtbaar te zijn. “Wij waren eigenlijk zeer te spreken over Denoix: hij deed het onder het zadel goed, was goed te rijden en er waren best wat fokkers die hem wilden gebruiken”, zegt dr. Axel Brockmann, Landstallmeister op Landgestüt Celle over Denoix. “Maar er was een probleem: hij bevruchtte niet goed.”

