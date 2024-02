Het levensverhaal van Is-Minka, de favoriete van wijlen Jopie Kappert

De Wereldbekerwedstrijd van Bordeaux werd gewonnen door Steve Guerdat op een bijzonder paard: de nog relatief onervaren elfjarige KWPN-merrie Is-Minka (v. Mylord Carthago). Een prachtig resultaat voor de fokker, de helaas in 2021 overleden Jopie Kappert uit Geesteren. Zijn vrouw Johanna kan zich nog goed herinneren hoe gek hij was met de merrie. “Het is de enige die we hebben laten rijden.”

Fokker Jopie Kappert, bij wie Is-Minka in 2013 het levenslicht zag, mocht het succes op het hoogste niveau helaas niet meer meemaken. Hij overleed in 2021 na een hartaanval. “Hij had het geweldig gevonden”, vertelt zijn vrouw Johanna. “Van Is-Minka was hij van het begin af aan al gek. Nog niet eerder hadden we een paard aangehouden om te laten rijden, dus dat zegt wel genoeg. En Gerwilmer heeft dat heel netjes gedaan, dat moet ik wel zeggen. Ze heeft alle tijd gekregen. Zelf vond ik het ook jammer dat ze verkocht werd.”

