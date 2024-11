Maria von Essen over Invoice: ‘Hij was bijna bang voor zichzelf’

De door wijlen Piet Crum gefokte Invoice (Jazz x Ferro) was met Maria von Essen deze zomer als reservecombinatie voor Zweden op de Olympische Spelen. De twaalfjarige ruin kán tot de betere dressuurpaarden van de wereld gaan horen, maar hij zit zichzelf nog weleens in de weg. “Als hij nog meer zelfvertrouwen krijgt, kan hij nog veel meer”, zegt Maria von Essen, die Invoice als 2,5-jarige kocht vanaf een video.

Piet Crum uit Herveld overleed in het najaar van 2013, na een ziekbed, op 63-jarige leeftijd. Net zoals bijna alle paarden uit de boedel van Crum ging Invoice naar Eugène Reesink. Via de Zweedse handelaar, fokker en hengstenopfokker Johan Ifverson verkocht Reesink Invoice als 2,5-jarige aan Maria von Essen en haar man Alexander Bennergård, een hoefsmid. Via een video: “Hij bewoog goed en we hoefden er eigenlijk helemaal niet lang over na te denken.”

