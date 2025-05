Spoor terug Harmony’s Giulilanta: ‘Laten we zeggen dat het een typische vosmerrie is’

Harmony’s Giulilanta (Jazz x Flemmingh) liep dit voorjaar in Wellington al vier internationale Grand Prix-proeven onder Susan Pape en scoorde elke keer boven de 70%. In Hagen brak ze door bij het grote (Europese) publiek met onder andere 73,034% in de Grand Prix Spécial en vooral: het aansprekende beeld en de kwaliteit van de veertienjarige merrie. Die kwaliteit was er altijd al: als veulen en als driejarige werd de door Jantine Knol en Ard Vogelaar gefokte merrie kampioen van Friesland, maar het duurde even tot die kwaliteit onder het zadel ook tot uiting kon komen. Jantine Knol, Emmy de Jeu en Susan Pape vertellen het levensverhaal van deze bijzondere vosmerrie.