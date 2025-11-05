Spoor terug Très Bien Z: Hoe vastberadenheid leidt tot ‘heel goed’ springpaard

Het kostte de fokker van Très Bien, Sander Dingen zo’n vijftien jaar geleden heel wat overtuigingskracht (en spaargeld) om een merrie uit de stam van Narcotique de Muze en Qerly Chin te bemachtigen, maar hij gaf niet op. Laura Kraut had al langer haar zinnen gezet op Très Bien Z (Toulon x Hermione de la Pomme v. Nabab de Rêve), toen onder het zadel van Tim Gredley, maar wist toen nog niet waar hij toe in staat zou blijken. Het resulteerde vorige week in Wereldbekerwinst voor Kraut en de tienjarige ruin, die al een heel legertje fans om zich heen heeft.

Esther Berendsen Door

“Ik hield hem al een tijdje in de gaten”, vertelt Laura Kraut na haar overwinning met Très Bien Z in de Wereldbekerwedstrijd tijdens de Washington International Horse Show eind oktober. Ze wonnen op spectaculaire wijze, door in de barrage zeven tegenstanders te snel af te zijn. Alle credits daarvoor geeft Kraut aan de pas tienjarige Très Bien Z, die in Washington zijn eerste indoor vijfsterrenconcours liep. “Ik zag hem altijd met Tim en ik was echt gek op hem.” De insteek was niet gelijk het hoogste niveau. “Ik dacht er een fijn 1,45 m. of 1,50 m.-paard bij te hebben.” Inmiddels sluit Kraut niet uit dat de ruin haar keuze wordt voor de Olympische Spelen in LA.

