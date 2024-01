United Touch: ‘Achteraf gezien de perfecte weg afgelegd’

“Het mooie aan het verhaal van United Touch vind ik dat een boel mensen hun oordeel al klaar hadden over die hengst, ook echte kenners van de sport. Die mensen komen daar nu toch allemaal op terug en zitten vol bewondering naar hem te kijken.” Dat zegt Joop Aaldering, die via United Touch’ fokker en eigenaar Julius-Peter Sinnack nauw verbonden is aan de hengst. De Paardenkrant brengt het levensverhaal van United Touch in beeld in de rubriek Het Spoor terug.

Richard Vogel had United Touch nog niet zo lang onder het zadel toen de hengst zijn eerste Grote Prijs won. De nationale Grote Prijs van Warendorf voor voormalig deelnemers aan de Bundeschampionate in september 2022. Daarna ging het snel: in november 2022 won United Touch op spectaculaire wijze de Wereldbekeretappe in Stuttgart, het tweede onderdeel van de Wereldbekerfinale in Omaha in april 2023 en afgelopen najaar op onnavolgbare wijze de Grote Prijs van Genève. “Bij die laatste barrage hadden ze ook direct kunnen stoppen na Richard Vogel en United Touch. Dat kón gewoon niet sneller, dat was onmogelijk”, zegt Joop Aaldering over de hengst.

