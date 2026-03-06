Hilde Veenstra blijft iedereen voor in 1.40m in St. Tropez

Hilde Veenstra was vanmorgen oppermachtig in het 1.40m direct op tijd in St. Tropez. De Nederlandse amazone hield de lei schoon met de elfjarige KWPN-merrie Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek) en finishte in een razendsnelle tijd van 59,04 seconden. Dit was genoeg voor de overwinning.
Misraoui tekort komt
top drie maakt compleet Burgherr
hier de Bekijk uitslag
Bron: Horses.nl
