Hilde Veenstra blijft iedereen voor in 1.40m in St. Tropez

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Hilde Veenstra blijft iedereen voor in 1.40m in St. Tropez featured image
Hilde Veenstra hier met L-Dora van de Zietfort. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Eline Korving

Hilde Veenstra was vanmorgen oppermachtig in het 1.40m direct op tijd in St. Tropez. De Nederlandse amazone hield de lei schoon met de elfjarige KWPN-merrie Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek) en finishte in een razendsnelle tijd van 59,04 seconden. Dit was genoeg voor de overwinning.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant